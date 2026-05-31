آستان مقدس علوی در نجف اشرف اعلام کرد همزمان با آغاز هفته غدیر از روز دوشنبه، ۱۵۰ پرچم سفیدِ ولایتِ امیرالمؤمنین امام علی (ع) در شهرهای مختلف عراق و چندین کشور جهان برافراشته خواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ بر اساس اعلام آستان علوی، ۲۱ شهر جمهوری اسلامی ایران که در جریان تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دیدهاند، در این برنامه حضور دارند و پرچمهای غدیر به نشانه همبستگی با مردم این مناطق، گرامیداشت یاد شهدا و تأکید بر فرهنگ ولایت و مقاومت در آنها به اهتزاز درخواهد آمد.
آستان علوی همچنین از تدارک برنامهای ویژه برای گرامیداشت یاد شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب خبر داد و اعلام کرد یاد و خاطره این دانشآموزان شهید در آیینها و برنامههای عید سعید غدیر خم زنده نگه داشته خواهد شد.