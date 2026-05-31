به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرعامل شرکت دیریلینگ اینترنشنال لیمیتد بیرگانی بیان کرد: عملیات مشبک‌کاری از فرایند‌های پیچیده و حساس در تکمیل چاه‌های نفت و گاز به شمار می‌رود که این بار در دستگاه حفاری دریایی متعلق به این شرکت (از شرکت‌های زیرمجموعه گروه توسعه پترو ایران)، با نظارت شرکت نفت و گاز پارس به‌عنوان کارفرمای اصلی طرح اینفیل اجرا شد.

محمدرضا طهماسبی با بیان اینکه این عملیات با اتکا به توان متخصصان ایرانی و تجهیزات بومی در شرایط ویژه عملیاتی خلیج فارس انجام شده است، افزود: اجرای موفقیت‌آمیز این طرح در چاه شماره ۵ سکوی ۱۵ پارس جنوبی، گامی مهم در مسیر بومی‌سازی عملیات‌های فوق‌سنگین حفاری و تکمیل چاه در کشور به شمار می‌رود.

طهماسبی با تأکید بر ابعاد فنی این دستاورد بیان کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این عملیات از نظر طول مشبک‌کاری، حجم عملیات و دستیابی به نرخ موفقیت ۱۰۰درصدی در شلیک گلوله‌ها، در صنعت نفت ایران بی‌سابقه بوده و توان فنی متخصصان داخلی را در اجرای طرح‌های پیچیده و چالش‌برانگیز به نمایش گذاشته است.