رقابت‌های رده بندی و فینال ۷ وزن دوم کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا امروز در شهر دانانگ ویتنام در حال برگزاریست.

کشتی آزاد نوجوانان آسیا؛ چهارمین طلای ایران به آرمان الهی رسید

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در وزن ۵۵ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا امروز، آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر ۴ تمیرلان مورات از قزاقستان را شکست داد. وی در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۶ جاخانگیر تولکونوف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی شد. الهی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر جیمین پارک از کره جنوبی را شکست داد و راهی فینال شد. الهی در دیدار نهایی با نتیجه ۸ بر ۳ کیوسوکه ایکدا از ژاپن را شکست داد و طلایی شد.

امروز همچنین، مهدی دمیرچلی در وزن ۴۸ کیلوگرم و در وزن ۵۱ کیلوگرم بنیامین آشفته نشان طلا گرفتند و امیرعلی راغب در وزن ۴۸ کیلوگرم صاحب نشان نقره شد.

در روز نخست پیکارها، امیرعلی فراستی در وزن ۸۰ کیلوگرم به نشان طلا رسید و امیرعباس لطفی نژاد در وزن ۶۵ کیلوگرم برنزی شد.

