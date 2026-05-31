کشتی آزاد نوجوانان آسیا؛ چهارمین طلای ایران به آرمان الهی رسید
رقابتهای رده بندی و فینال ۷ وزن دوم کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا امروز در شهر دانانگ ویتنام در حال برگزاریست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در وزن ۵۵ کیلوگرم رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا امروز، آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر ۴ تمیرلان مورات از قزاقستان را شکست داد. وی در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۶ جاخانگیر تولکونوف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی شد. الهی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر جیمین پارک از کره جنوبی را شکست داد و راهی فینال شد. الهی در دیدار نهایی با نتیجه ۸ بر ۳ کیوسوکه ایکدا از ژاپن را شکست داد و طلایی شد.
امروز همچنین، مهدی دمیرچلی در وزن ۴۸ کیلوگرم و در وزن ۵۱ کیلوگرم بنیامین آشفته نشان طلا گرفتند و امیرعلی راغب در وزن ۴۸ کیلوگرم صاحب نشان نقره شد.
در روز نخست پیکارها، امیرعلی فراستی در وزن ۸۰ کیلوگرم به نشان طلا رسید و امیرعباس لطفی نژاد در وزن ۶۵ کیلوگرم برنزی شد.
رقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا به میزبانی شهر دانانگ ویتنام در حال برگزاریست.