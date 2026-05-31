سرپرست معاونت طرح و توسعه و امور فنی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از افتتاح ۴ بازار و میوه و تره بار در پایتخت خبر داد.

افتتاح ۴ بازار میوه و تره بار جدید در تهران، به زودی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمد محبی با اعلام اینکه به زودی ۴ بازار و یک خوابگاه کارگران در شهر تهران به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: این بازار‌ها در مناطق ۱، ۲، ۳، ۱۱، ۱۴ و ۱۷ قرار دارند.

سرپرست معاونت طرح و توسعه و امور فنی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اشاره به ویژگی‌های بازار عقیق ادامه داد: این بازار در منطقه ۱۷ قرار دارد. عرصه این بازار ۱۸۷۴ متر مربع و اعیان آن ۳۳۳ متر مربع است. این بازار جزو بازار‌های جدید سازمان محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: بازار آذربایجان واقع در منطقه ۱۱ شهرداری تهران دارای ۲۱۴ متر مربع عرصه و ۱۵۰ متر مربع نیز اعیان است. این بازار نیز جزو بازار‌های جدید سازمان محسوب می‌شود.

محبی با اشاره به تخریب و بازسازی مجدد بازار میوه و تره‌بار اوین واقع در منطقه یک یادآور شد: عرصه این بازار ۱۲۵ متر مربع و اعیان آن نیز ۲۰۰ متر مربع است. مجموعه فروشگاهی و غرف این بازار در طبقه اول قرار دارد و طبقه دوم آن نیز خوابگاهی برای کارگران در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به بهره‌برداری بازار دلگشا به عنوان یک بازار جدید در منطقه ۱۴ تاکید کرد: عرصه این بازار ۳۱۰ متر مربع و اعیان آن نیز ۱۵۰ متر مربع است.

سرپرست معاونت طرح و توسعه و امور فنی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در ادامه گفت: بازار زرگنده واقع در منطقه ۳ نیز جزو بازار‌های تخریب و نوسازی سازمان است. عرصه این بازار ۱۰۰۰ متر مربع است. وی افزود: همچنین برای بازار تهران ویلا یک خوابگاه ساختاری واقع در منطقه ۲ نیز به صورت یک مجموعه ساختاری جدید ساخته شده است.

محبی در پایان تاکید کرد: مجموعه بودجه ساخت این بازار‌ها نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان بوده است.

مدیر بهره‌برداری سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران هم گفت: کاربری‌های مختلفی از میوه و تره‌بار گرفته تا زون پروتئینی و بازرگانی برای بازار‌های جدید در نظر گرفته شده است.

کیومرث غرقی افزود: برای بازار دلگشا دو کاربری میوه، سبزیجات برگی و غیر برگی و آبزیان در نظر گرفته شده است و به زودی نیز زون پروتئینی به این مجموعه افزوده می‌شود.

وی با اشاره به کاربری‌های بازار آذربایجان گفت: برای این مجموعه نیز کاربری میوه و فرنگی و زون پروتئینی در نظر گرفته شده است.

کیومرث غرقی با اشاره به کاربری‌های بازرگانی، پروتئینی، میوه و فرنگی بازار عقیق ادامه داد: برای بازار میوه و تره‌بار اوین نیز غرفه میوه و تره‌بار و یک غرفه بازرگانی در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: بازار زرگنده جزوه بازار‌های توسعه‌ای سازمان است. برای این مجموعه نیز کاربری‌های میوه فرنگی، پروتئینی، بازرگانی و آبزیان در نظر گرفته شده است.

مدیر بهره‌برداری سازمان میادین یادآور شد: در جانمایی بازار‌های جدید به بافت منطقه و محله و دسترسی راحت و آسان شهروندان در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: بازار‌های دلگشا و اوین به صورت آزمایشی شروع به کار کرده که خوشبختانه با استقبال بی‌نظیر شهروندان روبه‌رو شده است.