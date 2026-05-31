به گزارش خبرگزاری صداوسیما سازمان اطلاعات فراجا از دستگیری یکی از سر شبکه های گروه تروریستی خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه: یکی از سر شبکه های تروریستی فعال در داخل کشور با تشکیل تیم شش نفره، در قبال دریافت چند میلیارد تومان کمک مالی از سوی سازمان تروریستی، اقدام به خرید سلاح و مهمات، ساخت بمب دست ساز کرده بود.

تیم تروریستی مذکور که قصد حمله مسلحانه به مراکز امنیتی، مذهبی، نظامی و مواکب مستقر در میدان ها را داشتند، با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطاعات فراجا در یکی از شهرهای جنوبی کشور دستگیر شدند.