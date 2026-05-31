استاندار مازندران از آغاز طرح بزرگ ساماندهی فاضلاب شهری و روستایی با اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار ملی برای حفاظت از منابع آبی و سواحل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران گفت: طرح جامع ساماندهی فاضلاب شهری و روستایی استان با اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان (۸ همت) اعتبار وارد فاز اجرایی شده است تا یکی از قدیمی‌ترین ابرچالش‌های زیست‌محیطی این دیار برطرف شود.

وی با تأکید بر لزوم صیانت از منابع آبی، تالاب‌ها و سواحل دریای خزر افزود: موضوع فاضلاب سال‌ها به عنوان دغدغه اصلی مردم مطرح بود که امروز با نگاه ویژه دولت و حمایت ملی، ارتقای ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها و توسعه شبکه جمع‌آوری در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، برای هر شهرستان استان مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان جهت تکمیل زیرساخت‌های مرتبط با فاضلاب در نظر گرفته شده است.

استاندار مازندران با اشاره به موفقیت‌های حاصل شده در حوزه مدیریت پسماند تصریح کرد: خوشبختانه معضل پسماند استان وارد مرحله تثبیت شده است و اکنون گام دوم نجات محیط‌زیست مازندران را با ساماندهی فاضلاب‌ها آغاز کرده‌ایم تا شاهد ارتقای سلامت عمومی و کاهش آلودگی منابع طبیعی باشیم.

یونسی‌رستمی توسعه تصفیه‌خانه‌ها، جلوگیری از ورود پساب‌های آلاینده به طبیعت و تکمیل شبکه جمع‌آوری را از محور‌های کلیدی این طرح برشمرد و بر اجرای سریع و با کیفیت پروژه‌ها تأکید کرد.