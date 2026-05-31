نمایشگاه حکایت بیعت، روایت هجرت به مناسبت عید غدیرخم و سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) در کتابخانه حرم مطهر امام رضا (ع) برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: در بخشی از نمایشگاه «حکایت بیعت، روایت هجرت»، ۲۰ تابلو با محوریت عید سعید غدیر به نمایش درآمده است که ۱۲ تابلوی آن، روزشمار رویدادهای تاریخی و مذهبی است.

محمدرضا خیابانی افزود: از جمله این رویدادها می‌ توان به ماجرای سد الابواب، عید قربان و ابلاغ سوره برائت، سپردن ودیعه های الهی به امیرالمؤمنین (ع)، بخشش فدک، میلاد امام هادی (ع) و ۲ میراث گران‌ بهای ایشان، نزول آیه تبلیغ، عید غدیر و مباهله اشاره کرد.

وی ادامه داد: هشت تابلوی دیگر نمایشگاه نیز مرتبط با عید غدیرخم و با موضوع چکیده‌ ای از خطبه غدیر، غدیر در آینه تاریخ، اعمال مستحب در این روز و وقایع مرتبط با این عید سعید است.

مسئول روابط عمومی سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی گفت: علاوه بر این ۶۰ کتاب چاپی به زبان‌ های فارسی و انگلیسی با محوریت موضوعی عید غدیر خم، امامت و ولایت و اندیشه و گفتار امام خمینی (ره) از بین منابع تالار مطالعه کتاب‌ های خارجی و مخزن چاپی کتابخانه مرکزی این آستان انتخاب و معرفی شده است.

وی اظهار کرد: نمایشگاه حکایت بیعت، روایت هجرت تا روز شنبه ۱۶ خردادماه در طبقه همکف کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی برپا است.