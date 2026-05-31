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سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت، از مشاهده جوجهآوری پرنده آبزی و کنارآبزی چوبپا در برکههای فصلی منطقهای کویری در شهرستان تفت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، علیان با اشاره ه جوجه اوری چوب پا، اظهار کرد: در اتفاقی جالب و قابلتوجه برای دوستداران حیاتوحش، پرنده چوبپا در برکههای فصلی شهرستان تفت اقدام به جوجهآوری کرده است؛ رخدادی که بار دیگر نشان میدهد حتی آبگیرهای کوچک و موقتی در پهنههای خشک و کویری نیز میتوانند نقشی مهم در تداوم حیات پرندگان مهاجر و بومی ایفا کنند.
وی افزود: چوبپا از جمله پرندگان کنارآبزی است که حضور آن معمولاً به تالابها، شورهزارها و آبگیرهای کمعمق وابسته است و مشاهده جوجهآوری این گونه در برکههای فصلی تفت، اهمیت این زیستگاههای موقت را در تأمین امنیت غذایی، استراحت و زادآوری پرندگان بهخوبی نشان میدهد.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت تصریح کرد: اینگونه رخدادها، علاوه بر ارزش علمی و اکولوژیک، ضرورت حفاظت از منابع آبی محدود و زیستگاههای فصلی را دوچندان میکند؛ چراکه همین محیطهای کوچک میتوانند به پناهگاهی حیاتی برای گونههای جانوری در مناطق خشک تبدیل شوند.
علیان در پایان خاطرنشان کرد: این رویداد طبیعی، جلوهای زیبا از سازگاری حیات با اقلیم کویری است و یادآور این حقیقت که حیاتوحش حتی در سختترین شرایط نیز راهی برای تداوم خود پیدا میکند.