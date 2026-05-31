گشت مشترک تعزیرات حکومتی و فرمانداری ایلام از بازار مرکز استان بازدید کرد. در این بازرسی، یک نانوایی به دلیل تعطیلی خودسرانه پلمب و یک فروشگاه زنجیره‌ای مشمول معدوم‌سازی کالا‌های نامتعارف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان به همراه فرماندار شهرستان ایلام امروز برای نظارت بر قیمت‌ها و کیفیت کالا‌ها در بازار مرکز استان حضور یافت.

در جریان این بازرسی، یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر ایلام با انواع تخلفات رو‌به‌رو شد. بازرسان پس از بررسی، نسبت به معدوم‌سازی برخی کالا‌ها و جمع‌آوری کالا‌های نامتعارف از این فروشگاه اقدام کردند.

مسئولان در این بازدید تأکید کردند: نانوایی‌ها موظف هستند مطابق برنامه‌ریزی قبلی و افزایش قیمت اعمال شده، نان با کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار دهند.

در یکی از واحد‌های نانوایی، کم‌فروشی محرز شد. بررسی‌ها نشان داد کیفیت نان تولیدی این واحد نیز متناسب با قیمت جدید نیست.



چند واحد نانوایی دیگر که امروز روز فعالیت آنها بود، خودسرانه و به بهانه کمبود آرد تعطیل کرده بودند. این در حالی است که فرماندار ایلام از وجود آرد کافی در محل این نانوایی‌ها خبر داد. این واحد‌ها بلافاصله پلمب شدند.



در ادامه بازدیدها، تیم نظارتی به یک واحد نانوایی دیگر مراجعه کرد که یادداشتی روی شیشه آن نصب شده بود. متصدی این واحد اعلام کرده بود دستگاه پخت نان دچار نقص فنی و از سرویس خارج شده است.

رئیس گشت تعزیرات حکومتی استان در این باره گفت: آرد موجود در این واحد صنفی باید در بین سایر نانوایی‌های همان محله توزیع شود تا کمبود نان جبران گردد.