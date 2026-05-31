اختتامیه دومین همایش «حکمرانی حکمی شهید آیتالله رئیسی» با رونمایی از سه اثر پژوهشی در حوزه حکمرانی و همچنین قدردانی از خانواده جمعی از شهدای خدمت و شهدای جنگ اخیر همراه بود؛ مراسمی که در آن نقشآفرینی علمی، فرهنگی و مدیریتی شهدا در عرصههای مختلف مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بخش پایانی دومین همایش حکمرانی حکمی شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی که امروز به همت شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، به رونمایی از تازهترین آثار پژوهشی این شورا و همچنین تقدیر از خانواده تعدادی از شهدای خدمت و شهدای جنگ اخیر اختصاص یافت.
در ابتدای این بخش، دبیر همایش با اشاره به آثار آماده شده در حوزه حکمرانی، از رونمایی سه اثر علمی و پژوهشی خبر داد و گفت: نخستین اثر، مجموعهای ۱۰ جلدی از مقالات نخستین همایش حکمرانی است که سال گذشته برگزار شد و اکنون در قالب مجموعهای مدون در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است.
دومین اثر، مجموعهای چهار جلدی با موضوع «حکمرانی علم و فرهنگ در مکتب مجاهد شهید امام خامنهای» است که به تبیین مبانی و الگوهای حکمرانی در حوزه علم و فرهنگ میپردازد.
دبیر همایش همچنین از رونمایی کتاب «حکمرانی حکمی شهید رئیسی» به عنوان سومین اثر این مراسم خبر داد و اظهار کرد: این آثار در پایگاه اینترنتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در دسترس پژوهشگران، استادان و علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
پس از رونمایی از این آثار، بخش قدردانی از خانواده شهدای جنگ اخیر و شهدای خدمت برگزار شد. برگزارکنندگان مراسم با تأکید بر نقشآفرینی برخی از شهدای جنگ تحمیلی اخیر در شورای عالی انقلاب فرهنگی و عرصههای علمی و فرهنگی کشور، از خانواده آنان تقدیر کردند.
در این مراسم، از خانواده شهید دکتر علی لاریجانی تجلیل شد؛ شخصیتی که بیش از دو دهه به عنوان عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در عالیترین سطوح سیاستگذاری فرهنگی کشور نقشآفرینی کرده بود.
همچنین از خانواده شهید سپهبد محمد باقری تقدیر به عمل آمد. در این مراسم از نقش ماندگار وی در عرصه راهبری علم و فناوری دفاعی کشور یاد شد. شهید باقری ریاست شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی و امنیتی را برعهده داشت و از چهرههای مؤثر در پیوند اقتدار دفاعی با پیشرفتهای علمی کشور به شمار میرفت.
برگزارکنندگان همایش همچنین از خدمات و فعالیتهای شهید دکتر خرازی در حوزه سیاستگذاری علمی کشور یاد کردند. وی از پیشگامان تدوین سند علوم شناختی و از مشارکتکنندگان در تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بود و نقش مؤثری در توسعه اسناد راهبردی کشور ایفا کرد.
در ادامه، از دکتر سلیمی، معاون ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برای شهادت همسر و فرزندش در جنگ تحمیلی سوم نیز تجلیل شد.
در پایان این آیین، یادبودهایی شامل تابلوفرش منقش به تصویر شهدا، پرچم متبرک حرم حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و تربت متبرکه به خانوادههای معظم شهدا اهدا شد.