مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: از این به بعد، تشییع شهدا در محله شهید و در جریان تجمعات مردمی شبانه بیعت با رهبر انقلاب و حمایت از نیرو‌های مسلح برگزار می‌شود.

صدیقه خدیوی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: مطالبه مردمی این بود که آیین تشییع شهدا در تجمعات مردمی نزدیک منزل شهدا برپا شود.

وی ادامه داد: طبق مصوبه ستاد تشییع شهدا مشهد با حضور فرماندار مشهد، مقرر شد از این پس آیین تشییع شهدا در محله شهید و در جریان تجمعات شبانه بیعت با رهبر انقلاب و حمایت از نیرو‌های مسلح انجام شود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این تصمیم مربوط به همه شهدا در سال جاری است و تا زمانی که تجمعات شبانه حمایت از وطن ادامه داشته باشد، تشیع شهدا در تجمعات برگزار می‌شود.