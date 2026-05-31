هشتاد واحد مسکن ملی به متقاضیانی که ثبت نام کرده بودند؛ تحویل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، استاندار کرمان در حاشیه این مراسم از آمادگی تحویل ۵۰۰ واحد مسکونی پروژه بلدالامین تا هفته دولت خبر داد.
محمدعلی طالبی افزود: پروژه مسکونی بلد الامین شامل ۱۵۷۰ واحد مسکونی است که امروز ۸۰ واحد آن طی مراسمی به متقاضیان تحویل شد که آمادهسازی این واحدها نشان میدهد اجرای این پروژه بزرگ مسکونی روی ریل قرار گرفته است.
با اهتمام صورتگرفته و به ویژه در شش ماه گذشته، روند اجرای این پروژه با قدرت ادامه پیدا کرد.