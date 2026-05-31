به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی از ژنراتور‌های خریداری‌شده برای افزایش تاب‌آوری تأسیسات آب استان در زمان قطعی برق و بحران بازدید کرد.

به گفته رضا رحمانی ، برای پشتیبانی برق اضطراری تأسیسات آبرسانی در سطح استان، ۱۷ دستگاه ژنراتور با ظرفیت مجموع ۶۱۷۰ کاوا و با اعتبار ۱۳۰ میلیارد تومان تهیه شده است.

وی با اشاره به ضرورت نوسازی زیرساخت‌های انرژی آسیب‌دیده یا در معرض آسیب در جریان «جنگ تحمیلی سوم»، تأکید کرد تأمین نیاز‌های ضروری و احتمالی و حفظ آمادگی استان در حوادث مشابه در دستور کار قرار دارد.

همچنین اعلام شد نزدیک به ۵۰ درصد زیرساخت‌های انرژی استان نوسازی شده و این روند ادامه دارد