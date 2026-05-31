

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر ظرفیت‌های مرز ماهیرود گفت: این مرز یک فرصت ویژه برای توسعه صادرات و واردات است و باید همه دستگاه‌ها برای تقویت آن همکاری کنند،امروز حتی برخی استان‌های فاقد مرز نیز ماهیرود را به عنوان مسیر هدف برای صادرات و واردات خود انتخاب کرده‌اند.

هاشمی با اشاره به رشد قابل توجه مبادلات تجاری از این مرز افزود: از زمان برقراری آتش‌بس تاکنون، واردات از افغانستان از طریق مرز ماهیرود ۸۲۴ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این گذرگاه اقتصادی است.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر لزوم بازدید‌های مستمر مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی از مرز‌های استان از جمله ماهیرود، یزدان و دوکوهانه تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی راه‌اندازی و توسعه بازارچه‌های مرزی شد.

هاشمی با اشاره به اهمیت رفع مشکلات تبادلات ارزی صادرکنندگان گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی است و پیشنهاد‌های مطرح شده در خراسان جنوبی از طریق رایزنی با مسئولان ملی و در نشست‌های پیش‌رو با مقامات اقتصادی کشور پیگیری خواهد شد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس نیز بر ضرورت پیگیری مشکلات صادرکنندگان و تجار به ویژه در حوزه رفع تعهدات ارزی تأکید کرد.

هاشمی افزود: هرچند حل این مسئله نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح کلان کشور است و نمی‌توان وعده قطعی برای تحقق آن داد، اما قول می‌دهیم این موضوع را به صورت ویژه پیگیری کنیم و از همه ظرفیت‌های موجود برای رفع موانع پیش روی صادرکنندگان بهره بگیریم.

وی همچنین از اتاق بازرگانی و اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خواست مستندات و ادله کارشناسی مرتبط با این مطالبه را به صورت جامع و تخصصی در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهند تا روند پیگیری با قدرت بیشتری دنبال شود.