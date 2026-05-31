مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد از توزیع بیش از ۴ هزار بسته یک کیلویی گوشت قربانی میان خانوار‌های نیازمند استان یزد همزمان با عید سعید قربان و ایام دهه امامت و ولایت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، قباد مبشری، با تبریک عید سعید قربان و دهه امامت و ولایت اظهار کرد: در راستای اجرای پویش‌های مردمی و برنامه‌های حمایتی این نهاد، بیش از ۴ هزار بسته یک کیلویی گوشت قربانی تهیه و بین خانواده‌های نیازمند و مددجویان تحت حمایت در استان یزد توزیع شد.

وی افزود: این بسته‌ها با مشارکت خیران، نیکوکاران و همراهی مراکز نیکوکاری جمع‌آوری و پس از شناسایی جامعه هدف، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست نیازمندان رسید.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد با اشاره به نقش ارزشمند مردم نیکوکار در اجرای برنامه‌های حمایتی گفت: مشارکت‌های مردمی در مناسبت‌های مذهبی به‌ویژه عید قربان، زمینه‌ساز گسترش فرهنگ همدلی و کمک به خانواده‌های کم‌برخوردار است.

مبشری ادامه داد: پیش از این نیز در آستانه ایام عید قربان و دهه امامت و ولایت، ۲ هزار و ۵۰۰ بسته گوشت یک کیلویی اهدایی موسسه حضرت خدیجه (س) و برنامه تلویزیونی سمت خدا میان نیازمندان استان یزد توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد در پایان تاکید کرد: پویش نذر قربانی کمیته امداد همچنان ادامه دارد و مردم شریف و خیراندیش استان یزد می‌توانند از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۸۱۳۶۷۷۷۷۷۷، کد دستوری #۰۳۵*۸۸۷۷* و یا دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در این اقدامات خداپسندانه مشارکت کنند.