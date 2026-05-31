تعداد مجوز‌های کسب‌وکار صادر شده برای استان از طریق درگاه ملی مجوز‌ها امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد رشد داشته دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در خصوص میزان صدور مجوز‌های کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوز‌ها برای استان از ابتدای امسال گفت: در این مدت ۲۸ هزار و ۹۲۹ درخواست مجوز استانی در درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت شده است که از این تعداد برای ۵۸ درصد درخواست‌ها یعنی ۱۶ هزار و ۹۲۳ مورد مجوز صادر شده است.

سیدحامد حسینی افزود: در این مدت تعداد پنج هزار و ۴۱۳ درخواست صدور مجوز کسب‌وکار در مرحله تکمیل، تایید مدارک و دریافت پاسخ استعلام مورد موافقت قرار گرفت و ۲۳ درصد درخواست‌ها به تعداد ۶ هزار و ۵۹۳ درخواست به دلایل مختلف لغو یا با انصراف از طرف متقاضی یا رد درخواست توسط دستگاه‌های تخصصی صادرکننده مجوز مواجه شده است.

وی ادامه داد: بیشترین میزان این مجوز‌ها مربوط به کسب و کار خانگی خیاطی و دوخت لباس با هزارو ۱۰۲ مجوز، پروانه کسب کشاورزی با ۹۴۳ مجوز و گواهی ایمنی آسانسور (اولیه) با ۵۱۳ مجوز بوده است.

وی عنوان کرد: امسال تعداد درخواست‌های مجوز کسب‌وکار ثبت شده خراسان رضوی در درگاه ملی مجوز‌ها ۲۵ درصد و تعداد مجوز‌های صادر شده ۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

حسینی با اشاره به اینکه فرایند ثبت درخواست تا صدور مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها بدون مراجعه حضوری باید انجام شود، گفت: بر اساس تبصره (۷) ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار ابلاغی هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز صادره تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره و از درگاه ملی مجوز‌ها قابل انجام است.

وی افزود: درگاه ملی مجوز‌ها برای تسهیل در صدور مجوز کسب و کار و رونق اشتغالزایی در استان راه‌اندازی شده است و تمامی دستگاه‌ها ملزم به پاسخ به موقع درخواست‌ها از طریق این درگاه هستند.