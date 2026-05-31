مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام از ثبت ۱۰ هزار و ۱۲۰ تخلف سرعت در محور‌های مواصلاتی استان در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: محور ایلام-حمیل بیشترین میزان تخلفات را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حیدر دشتی‌پور» مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام از ثبت بیش از ۱۰ هزار تخلف سرعت در محور‌های مواصلاتی استان در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

طبق اعلام این مسئول، در این مدت ۲۶۱ هزار و ۹۰۴ پلاک یکتا توسط سامانه‌های ثبت تخلف در محور‌های استان ثبت شده که بخش عمده آن مربوط به وسایل نقلیه شخصی بوده است.

دشتی‌پور عنوان کرد: از مجموع تخلفات ثبت شده، ۹۷ درصد سهم وسایل نقلیه شخصی و ۳ درصد مربوط به وسایل نقلیه عمومی مسافری و باری بوده است.

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که محور ایلام-حمیل بیشترین میزان تخلفات سرعت را در استان به خود اختصاص داده است.

مدیرکل راهداری استان در تشریح جزئیات تخلفات سرعت خاطرنشان کرد: ۹۲ درصد تخلفات تا ۳۰ کیلومتر بالاتر از سرعت مجاز، ۷ درصد بین ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر و یک درصد بیش از ۵۰ کیلومتر بالاتر از سرعت مجاز ثبت شده است.

به گفته دشتی‌پور، بیشترین حضور وسایل نقلیه غیربومی بر اساس پلاک‌های ثبت شده مربوط به دهم اردیبهشت‌ماه بوده و در اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سهم وسایل نقلیه غیربومی در استان ۱۶ درصد کاهش یافته است.

این مسئول از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به سرعت مجاز، در کاهش سوانح جاده‌ای و ارتقای ایمنی سفر‌ها مشارکت کنند.