فراخوان علمی سی و سومین اجلاس سراسری نماز با موضوع «اقامه نماز در اندیشه و عمل امام شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محورهای سی و سومین اجلاس سراسری نماز شامل «مبانی فکری و تمدنی اقامه نماز در اندیشه و عمل امام شهید»، «اقامه نماز و کارآمدی حکمرانی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران»، «اقامه نماز، رسانه، فرهنگ، فناوری و نظام تعلیم و تربیت و آموزش عالی در جامعه اسلامی» و «اقامه نماز و نقش نهادهای تربیتی، اجتماعی، دینی و خانواده در تحقق جامعه تراز اسلامی» است که موضوع‌های هر محور به شرح زیر است:

اقامه نماز و نقش نهادهای تربیتی، اجتماعی، دینی و خانواده در تحقق جامعه تراز اسلامی

مبانی فکری و تمدنی اقامه نماز در اندیشه و عمل امام شهید

تبیین جایگاه و کارکرد اقامه نماز در منظومه فکری و سیره عملی امام شهید حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه

ویژگی های (مقیمین الصلاه) در اندیشه امام شهید (قدس الله نفسه الزکیه) پرچمدار اقامه نماز

تحلیل نقش اقامه نماز در تحقق نظام دینی مطلوب، تقویت تاب‌آوری اجتماعی و پایداری حیات سیاسی ـ اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه امام شهید

بررسی نسبت میان اقامه نماز، خودسازی، جامعه‌سازی و نظام‌سازی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از منظر امام شهید

واکاوی نقش اقامه نماز در تحقق تمدن نوین اسلامی، شکل‌گیری امت اسلامی و زمینه‌سازی حکومت مهدوی در اندیشه امام شهید

اقامه نماز و کارآمدی حکمرانی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران

تحلیل جایگاه اقامه نماز در حکمرانی اسلامی و کاربست آن در راهبری سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از منظر امام شهید

بررسی نقش نماز و معنویت در ارتقای کارآمدی، مسئولیت‌پذیری و سلامت اخلاقی مدیران و کارگزاران نظام اسلامی در اندیشه امام شهید

سنجش و ارزیابی میزان تحقق انتظارات، مطالبات و رهنمودهای امام شهید خطاب به دستگاه‌های اجرایی در پیام‌های ایشان به اجلاس‌های سراسری نماز

تحلیل ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای تحقق مدیریت و سیاست‌گذاری مبتنی بر فرهنگ اقامه نماز در نهادهای اجرایی و حاکمیتی

نقش نماز و معنویت در توسعه دستاوردهای نخبگان در حوزه های سیاسی، نظامی، دینی، ورزشی، هنری و … در ساخت و انعکاس ایران قوی در دوران زعامت امام شهید

اقامه نماز، رسانه، فرهنگ، فناوری و نظام تعلیم و تربیت و آموزش عالی در جامعه اسلامی

نقد، بررسی و ترسیم رسالت متولیان و تحلیل جایگاه هنر، فرهنگ، رسانه و فضای مجازی در ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز در جامعه از منظر امام شهید

سیری در سیره عملی امام شهید و نحوه سلوک با نسل نو و ترغیب کودکان و نوجوانان به اقامه نماز

بررسی الگوهای نوین تبلیغ، آموزش و ترویج معارف نماز در بستر فناوری‌های نوین، رسانه‌های دیجیتال و هوش مصنوعی بر اساس رهنمودهای امام شهید

واکاوی رابطه متقابل نماز و نظام تعلیم و تربیت در تربیت نسل آینده‌ساز و تحقق حیات طیبه در اندیشه امام شهید

تحلیل نقش نهادهای آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای در نهادینه‌سازی فرهنگ اقامه نماز و تقویت هویت دینی نسل نو از منظر امام شهید

نقد و بررسی شیوه های ترویج معارف نماز و اقامه آن در مدارس و دانشگاه ها با تمرکز بر نقش سازنده تشکل ها، امور تربیتی، معلمان و مدیران مدارس و استادان، فعالان فرهنگی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

اقامه نماز و نقش نهادهای تربیتی، اجتماعی، دینی و خانواده در تحقق جامعه تراز اسلامی

بررسی جایگاه زن و خانواده در تربیت جامعه ایمانی تراز و نهادینه‌سازی فرهنگ اقامه نماز در اندیشه امام شهید

تحلیل نقش خانواده در انتقال ارزش‌های دینی، تربیت عبادی و تقویت هویت ایمانی نسل آینده از منظر امام شهید

نوسازی معنوی در توسعه وحدت اجتماعی از طریق نماز و پیوند با خدا در پیدایش بعثت ملت ایران و اتحاد مقدس مردم و ایستادگی در برابر استکبار جهانی بر گرفته از آموزه های امام شهید

تحقق مسجد تراز اسلامی در نظام سازی اجتماعی، تربیت دینی و تحقق جامعه اسلامی تراز در گفتمان امام شهید

تبیین شاخصه‌ها، کارکردها و الزامات امام جماعت کارآمد و بررسی نقش حوزه‌های علمیه در تربیت و توانمندسازی ائمه جماعات تراز در شکوفاسازی و رونق نماز مساجد و مدارس در اندیشه امام شهید

قالب‌های ارائه آثار شامل مقالات علمی، پوستر و اینفوگرافی، تجربه زیسته و مصاحبت و معاشرت با امام شهید و سایر تألیفات و تحقیقات مرتبط است و مهلت شرکت در فراخوان تا پایان شهریور ۱۴۰۵ اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه ستاد اقامه نماز مراجعه نمایند.

جوایز و مشوق‌ها:

۱) تجلیل از صاحبان مقالات برتر و ارائه منتخب مقالات در صحن علنی اجلاس

۲) اختصاص جایزه نقدی به همراه لوح تقدیر به صاحبان آثار برگزیده

۳) ارائه آثار برگزیده در پنل‌های تخصصی اجلاس و نمایش آثار به صورت پوستر در نمایشگاه جنبی اجلاس