معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: ایران نه تنها در دفاع پیروز شد، بلکه از دل جنگ تحمیلی سوم به عنوان یک قدرت جهانی ظهور کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار «یدالله جوانی» در جمع پاسداران استان خراسان شمالی با بیان اینکه پاسداران به اقتضای رسالت خود باید حق جهاد تبیین را ادا کنند، اظهار داشت: هدف امروز دشمن، ایجاد تنش و برهم زدن اتحاد مقدس در جامعه است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اخیر میان ایران و آمریکا تصریح کرد: این جنگ اجتناب‌ناپذیر بود و همواره برای این رویارویی آماده می‌شدیم؛ گواه آن، ساخت «ایران قوی» در طول سال‌های اخیر به رهبری امامین انقلاب است.

وی با یادآوری برکات جنگ تحمیلی هشت ساله افزود: جنگ تحمیلی دوم و سوم نیز همان برکات را برای جامعه اسلامی ایران به همراه داشته و ایران نه فقط در دفاع پیروز شد، بلکه از دل این جنگ، به عنوان یک قدرت جهانی ظهور کرده است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وحدت ملی را عامل پیروزی در این عرصه دانست و شرط بقای این وحدت را «فهم مشترک جامعه از منویات ولایت فقیه» عنوان کرد.

وی با تشریح طراحی دشمن در جنگ اخیر گفت: دشمن بر سه محور تهاجم سنگین نظامی، حرکت عناصر خودفروخته داخلی و تحرکات در مناطق مرزی تمرکز کرده بود، اما بعثت مردم و ایستادگی نیرو‌های مسلح، معادله جنگ را تغییر داد.

سردار جوانی در پایان گفت: مردم با حضور منسجم خود کار بزرگی انجام دادند و این حضور باید تا تثبیت این پیروزی عظیم ادامه یابد.