به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در این مراسم از کتاب زخم پنهان تنهایی به نویسندگی سجاد اسحاقی رونمایی شد.

استاندارکرمان نیز در این مراسم گفت: باید به موضوع جمعیت بعنوان یک سرمایه بزرگ پرداخته شود تا از بحران سالمندی که امروز کشور‌های توسعه یافته درگیر ان هستند پیشگیری شود، زیرا کاهش نرخ باروری زنگ‌خطر محسوب می‌شود و تبعات اقتصادی اجتماعی و سیاسی امنیتی بدنبال دارد.

اقای طالبی افزود: در استان کرمان با ظرفیت‌های مختلف، نیازمند نیروی انسانی جوان فعال و متخصص برای توسعه اینده هستیم و توجه به سرمایه انسانی بسیار ضرورت دارد و رسالت استانی ما است که باید به ان توجه شود و رفع موانع ازدواج و فرزند اوری در استان بسیار مهم است.

خانم نظامی مدیر کل امور بانوان استانداری هم در این همایش گفت:جوانی جمعیت عدد وآامار نیست یک موضوع راهبردی برای اینده استان و کشوراست و هر نوزاد متولد شده فرصتی برای رشد و بالندگی فراهم می‌کند.

وی افزود: ما در استانداری بدنبال تسهیل دسترسی به حمایت‌ها و پیگیری اجرای قوانین جمعیت برای خانواده‌ها هستیم.