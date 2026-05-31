بیش از ۹۰ درصد گل‌های فصلی، درختچه‌ها و نهال‌های مورد نیاز فضای سبز سطح کلانشهر اراک، به صورت خودکفایی تامین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام شهرداری کلانشهر اراک، با هدف ارتقای کیفیت و تقویت سرانه فضا‌های سبز شهری، مجتمع تولید گل و نهال شهرداری کلانشهر اراک با تکیه بر توان تخصصی کارشناسان داخلی، به یکی از بازوان اصلی تأمین گیاهان شهری تبدیل شده است.

این مجتمع اکنون به مرحله‌ای از خودکفایی و بلوغ تولید رسیده که بیش از ۹۰ درصد گل‌های فصلی، درختچه‌ها و نهال‌های مورد نیاز برای توسعه، واکاری و نوسازی فضا‌های سبز سطح شهر را تولید و برای کاشت در نقاط مختلف شهر آماده‌سازی می‌کند.

تولید داخلی نهاده‌های گیاهی، ضمن صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌های خرید و تأمین، امکان استفاده از گونه‌های سازگار با اقلیم اراک را فراهم کرده است؛ گیاهانی که به دلیل تطابق بیشتر با شرایط آب‌وهوایی منطقه، از نرخ ماندگاری و بقای بالاتری برخوردارند و همین موضوع به کاهش تلفات، کاهش هزینه‌های نگهداری و مدیریت بهتر مصرف آب در بلندمدت کمک می‌کند.

همچنین تنوع‌بخشی به گونه‌های تولیدی و بهره‌گیری از روش‌های نوین تکثیر و پرورش گیاهان از برنامه‌های اولویت‌دار مجتمع در سال پیش رو خواهد بود تا ضمن افزایش زیبایی بصری شهر، گام‌های مؤثرتری در مسیر بهینه‌سازی مصرف منابع آبی و پایداری فضای سبز شهری برداشته شود.