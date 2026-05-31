ماموران پلیس آگاهی شهرستان تالش بیش از ۳ هزار قلم لوازم بهداشتی و آرایشی قاچاق به ارزش ۳۸ میلیارد ریال را در بازرسی از یک خودروی سواری در این شهرستان کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ماموران پلیس آگاهی شهرستان تالش هنگام پایش خودروهای عبوری، یک سواری پژو ۲۰۶ را برای بررسی متوقف و ۳ هزار و ۲۴۰ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و بدون مجوز گمرکی را در بازرسی از این خودرو کشف و ضبط کردند.
کارشناسان ارزش کالاهای قاچاق کشف شده ۳۸ میلیارد ریال برآورد کردند.
راننده ۴۴ ساله خودروی سواری در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.