به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ماموران پلیس آگاهی شهرستان تالش هنگام پایش خودرو‌های عبوری، یک سواری پژو ۲۰۶ را برای بررسی متوقف و ۳ هزار و ۲۴۰ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و بدون مجوز گمرکی را در بازرسی از این خودرو کشف و ضبط کردند.

کارشناسان ارزش کالا‌های قاچاق کشف شده ۳۸ میلیارد ریال برآورد کردند.

راننده ۴۴ ساله خودروی سواری در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.