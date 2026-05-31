رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از آغاز به کار پویش مردمی «یک کار کوچک برای یک عید بزرگ» به مناسبت دهه امامت و ولایت و با هدف احیای سنت‌های ارزشمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مصطفی زارع‌زاده ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب گفت: به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر و ایام دهه امامت و ولایت، پویش مردمی «یک کار کوچک برای یک عید بزرگ» با شعار «امر، امر ولی راه، راه علی» در نظر گرفته شده است.

زارع‌زاده افزود: شعار امسال این پویش یعنی «امر، امر ولی راه، راه علی» یادآور این حقیقت است که غدیر تنها یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه یک راه و منش عملی برای امروز جامعه اسلامی است؛ راهی که بر پایه تبعیت از ولایت، خدمت به مردم، دستگیری از نیازمندان و احیای سنت‌های نیکو در اجتماع شکل می‌گیرد، این شعار تأکید دارد که پیروی از ولیّ خدا و حرکت در مسیر امیرالمؤمنین علی (ع)، می‌تواند به انسجام اجتماعی، گسترش روحیه همدلی و تقویت فرهنگ نیکوکاری در ایام دهه امامت و ولایت بینجامد.

وی ادامه داد: عید غدیر، یکی از اعیاد مهم شیعیان، همواره مورد تأکید بزرگان دین بوده و اعمالی، چون هدیه دادن، پوشیدن لباس نو و اطعام نیازمندان از جمله سنت‌های توصیه‌شده در این روز مبارک است و این پویش تلاش دارد مردم را به اجرای چنین اقدامات نیکوکارانه در سطح جامعه ترغیب کند و هدف از این پویش، تشویق مردم به انجام اقدامات خیرخواهانه، خدمات اجتماعی و جشن‌های خانگی و همچنین آداب و اعمال سفارش شده در حد توان خود برای بزرگداشت عید الله اکبر است.

معاون شهردار یزد گفت: مدت اجرای این پویش از عید قربان آغاز و تا روز مباهله ادامه دارد که تبلیغات و اطلاع‌رسانی آن نیز در صفحات رسمی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی به نشانی yazdfarhang@ شروع شده است و از همشهریان یزدی دعوت می‌شود تا با مشارکت در این طرح، برنامه‌های خود را برای عید سعید غدیر ثبت کنند.

زارع زاده تأکید کرد: برای سازماندهی این حرکت، شهروندان و همچنین مجموعه‌های مردمی و نهاد‌های دولتی و خصوصی می‌توانند با ارسال عدد ۱۱۰ به سرشماره ۳۰۰۰۶۱۵۹ اقدامات خود را ثبت کنند.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با اشاره به مشارکت رسانه ملی در این طرح خاطرنشان کرد: این برنامه با همکاری صدا و سیمای مرکز یزد برگزار می‌شود و شامل بخش‌های مختلف اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های تصویری و تلویزیونی و رادیویی و همچنین مسابقه رادیویی خواهد بود.

وی ادامه داد: برای افرادی که در این طرح ثبت نام می‌کنند ۱۱۰ جایزه یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده است که در روز مباهله بصورت قرعه کشی اهدا خواهد شد.

زارع زاده افزود: عدد نمادین این پویش «۱۱۰» مطابق با حروف ابجد نام امام علی (ع) است و سازمان‌ها و مجموعه‌ها می‌توانند فعالیت‌های خود را بر این اساس برنامه‌ریزی کنند و هدف از این حرکت کوچک، اما تأثیرگذار، ایجاد یک موج عمومی در سطح جامعه بالاخص خانواده‌ها و مشارکت بالای عموم جامعه در بزرگداشت ایام مبارک غدیر است.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در پایان از همه مردم شهر یزد برای شرکت در اجرای این پویش دعوت کرد و گفت: با پیوستن به این پویش، سهمی در اجرای سنت‌های ارزشمند عید بزرگ غدیر خم داشته باشیم و این عید را امسال پرشور‌تر برگزار کنیم.