به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی از تمدید مهلت پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۴ موضوع بند (پ) ماده (۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تا پایان روز دوشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

جعفر پورمختار با اشاره به تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تمدید مهلت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۴ موضوع بند (پ) ماده (۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: این مهلت تا پایان روز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

وی افزود: بر این اساس، اگر مودیان حداکثر تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۴ از طریق سامانه مودیان اقدام کنند، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ خواهند کرد تا جریمه‌های موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مربوط به مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده در خلاصه عملکرد) و جرایم موضوع ماده (۳۷) قانون مذکور (نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات محاسبه‌‏شده در خلاصه عملکرد مستردشده تا تاریخ یادشده) ۱۰۰ درصد بخشیده شود.

این مقام مسئول ادامه داد: بازه زمانی دریافت فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم، از طریق تکمیل فرم الکترونیکی «جزییات اطلاعات معاملات» در خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مودیان، برای فصل زمستان ۱۴۰۴ تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ افزایش یافته است.

آخرین مهلت تکمیل جزییات اطلاعات معاملات از طریق بارگذاری فایل، نیز پایان روز یکشنبه مورخ ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.