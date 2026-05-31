با هدف حفاظت از هوای پاک و تسهیل ترافیک، ایستگاه شارژ سریع خودرو‌های برقی و همچنین بلوار علامه مصباح کرمان افتتاح شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، شهردار کرمان گفت: امروز از ایستگاه شارژ سریع (فست شارژ) خودرو‌های برقی شهرداری کرمان، واقع در پارک شورا، جنب ساختمان شهرداری مرکز، بهره‌برداری شد.

تویسرکانی افزود:این ایستگاه به‌عنوان نخستین ایستگاه شارژ سریع خودرو‌های برقی در استان کرمان و سیزدهمین جایگاه در سطح کشور با ۶۰ کیلووات توان است که با اعتبار بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار راه‌اندازی شد.

وی گفت: یکی از رسالت‌های زیست‌محیطی نهاد‌های اجرایی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و صرفه‌جویی در مصرف انرژی است و این ایستگاه روزانه به‌طور متوسط به ۱۰ خودرو خدمت‌دهی می‌کند.

شهردار کرمان بیان کرد: با هدف توسعه ایستگاه‌های شارژ برقی، مکان‌های مناسب را برای سرمایه گذاران در اختیار خواهیم گذاشت و شهروندان، می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

امروز همچنین بلوار علامه مصباح کرمان هم به بهره‌برداری رسید تا بار ترافیکی بلوار هوانیروز و شهرک الغدیر کرمان روان‌تر شود.

بلوار آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی با ۶ هزار متر زیرسازی و آسفالت، ۴ هزار متر جدول‌گذاری و درختکاری و همچنین نصب تابلو و خط کشی، به بهره‌برداری رسید.

این بلوار، مسیر شمال به جنوب غدیر ۱ را به بلوار جمهوری‌اسلامی متصل می‌کند.