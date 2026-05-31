برای حفاظت از هوای پاک و تسهیل ترافیک، ایستگاه شارژ سریع خودروهای برقی و همچنین بلوار علامه مصباح کرمان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،برای داشتن هوایی پاک، نخستین ایستگاه شارژ ِسریع خودروهایِ برقی در کرمان و همچنین بلوار علامه مصباحِ کرمان هم/ به بهره برداری رسید تا عبور و مروردر بلوار هوانیروز و شهرک الغدیر روانتر شود.
شهردار کرمان گفت: از ایستگاه شارژ سریع (فست شارژ) خودروهای برقی شهرداری کرمان، واقع در پارک شورا، جنب ساختمان شهرداری مرکز، بهرهبرداری شد.
تویسرکانی افزود:این ایستگاه نخستین ایستگاه شارژ سریع خودروهای برقی در استان کرمان و سیزدهمین جایگاه در سطح کشور با ۶۰ کیلووات توان است که با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار راهاندازی شد.
وی گفت: بلوار آیتالله محمدتقی مصباح یزدی با ۶ هزار متر زیرسازی و آسفالت، ۴ هزار متر جدولگذاری و درختکاری و همچنین نصب تابلو و خط کشی، به بهرهبرداری رسید.
این بلوار، مسیر شمال به جنوب غدیر ۱ را به بلوار جمهوریاسلامی متصل میکند.