معرفی برترین های مسابقه ملی مناظره دانشجویان کهگیلویه و بویراحمد
فینالیستهای مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی در کهگیلویه و بویراحمد مشخص شدند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس جهاددانشگاهی استان با اشاره به سطح بالای کیفی رقابتهای امسال، از صعود تیمهای برتر به دیدار نهایی و مشخص شدن ردهبندی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی در استان خبر داد.
عیسی فتحی، افزود: این مسابقات با هدف تقویت فرهنگ گفتوگو، استدلال منطقی و نقد روشمند در فضای دانشگاهی آغاز به کار کرد. وی وی ادامه داد: پس از برگزاری رقابتهای پرشور در مرحله دانشگاهی، تیمهای منتخب راهی مرحله گروهی و مقدماتی استانی شدند تا در فضایی تخصصی به بحث و تبادل نظر پیرامون گزارههای مختلف بپردازند.
رئیس جهاددانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: در پایان این مرحله، دو تیم مقتدر «فراتر از دید» و «سما» که هر دو از دانشجویان توانمند دانشگاه فرهنگیان هستند، توانستند با کسب بالاترین امتیازات و غلبه بر رقبای خود، جواز حضور در دیدار فینال را کسب کنند.
وی همچنین در خصوص رقابت برای کسب عنوان سومی این مسابقات افزود: بر اساس جدول مسابقات، دو تیم «تاویار» و «آینده نو» هر دو از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج نیز در مرحله ردهبندی حضور دارند و برای کسب مقام سوم این دوره از رقابتها به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
عیسی فتحی از سخنان خود با تاکید بر اهمیت ترویج آزاداندیشی در میان نسل جوان گفت: مسابقات مناظره دانشجویی که اکنون به چهاردهمین ایستگاه خود رسیده است، فراتر از یک رقابت ساده، تمرینی برای رواداری، اخلاقمداری و یادگیری فنون گفتوگوی سازنده است.
گفتنی است مرحله نهایی این مسابقات به زودی برگزار خواهد شد و تیم قهرمان به عنوان نماینده استان کهگیلویه و بویراحمد به مرحله کشوری این مسابقات اعزام خواهد شد.