شهردار منطقه ۳ از نوسازی ۸۰ درصد ناوگان حملونقل عمومی این منطقه در بخش اتوبوسرانی با مشارکت شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، حمید جوانی اظهار داشت: با تکمیل نوسازی خط اتوبوسرانی میدان شیخ بهایی به میدان ولیعصر (عج)، فرآیند نوسازی ناوگان اتوبوسرانی منطقه به طور کامل به پایان خواهد رسید.
جوانی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در توسعه حملونقل عمومی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان ابراز داشت: نوسازی ناوگان اتوبوسرانی یکی از مهمترین برنامههای مدیریت شهری در راستای افزایش ایمنی، ارتقای کیفیت خدمات، کاهش آلودگی هوا و تسهیل تردد شهروندان است که با همکاری و مشارکت شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران در منطقه ۳ به شکل مطلوبی در حال اجرا است.
شهردار منطقه ۳ بیان داشت: در حال حاضر از مجموع پنج خط اتوبوسرانی فعال در منطقه ۳، سه خط در سال ۱۴۰۳ به طور کامل نوسازی شدهاند و در ادامه این روند، در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۵ نیز خط ۳۸۶ در مسیر میدان ونک به میدان رسالت با بهرهگیری از ۲۰ دستگاه اتوبوس برقی جدید نوسازی و به ناوگان حملونقل عمومی منطقه اضافه شد.
جوانی با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از ناوگان پاک و دوستدار محیط زیست تصریح کرد: ورود اتوبوسهای برقی به خطوط پرتردد منطقه، گامی مؤثر در کاهش آلایندههای زیستمحیطی، صرفهجویی در مصرف سوختهای فسیلی و ارتقای کیفیت خدمات حملونقل عمومی محسوب میشود و میتواند نقش بسزایی در افزایش رضایتمندی شهروندان ایفا کند.
شهردار منطقه ۳ ادامه داد: اجرای برنامه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی در منطقه ۳ با هدف ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان، افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران و بهبود شرایط تردد در معابر اصلی منطقه دنبال شده و نتایج آن در افزایش کیفیت سفرهای درونشهری کاملاً مشهود است.
جوانی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، نوسازی خط اتوبوسرانی مسیر میدان شیخ بهایی به میدان ولیعصر (عج) نیز در ماههای آینده انجام خواهد شد و با تکمیل این پروژه، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی منطقه ۳ به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.