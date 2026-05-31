پیکر سرهنگ پاسدار علی عباسی، جانباز ۳۰ درصد و آزاده سرافراز شهرستان محمودآباد صبح امروز تشییع و در روستای اهلم به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شهرستان محمودآباد امروز در سوگ یکی از دلاورمردانِ عرصهی ایثار و پایداری نشست. سرهنگ پاسدار، جانباز و آزاده سرافراز «علی عباسی»، یادگار روزهای سخت نبرد در منطقه شلمچه، دعوت حق را لبیک گفت و به یاران شهیدش پیوست.
این پاسدار مخلص، در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۶۷ در جریان نبردهای سنگین منطقه شلمچه به اسارت نیروهای رژیم بعث عراق درآمد و مدت ۸۲۷ روز از دوران جوانی خود را در اردوگاههای دشمن سپری کرد.
وی که به درجه جانبازی ۳۰ درصد نیز نائل آمده بود، پس از بازگشت به میهن، همواره به عنوان نمادی از مقاومت و وفاداری به آرمانهای انقلاب در میان مردم محمودآباد شناخته میشد.
مراسم تشییع پیکر این مجاهد صبور، صبح امروز یکشنبه ۱۰ خردادماه، با حضور پرشور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، مسئولین محلی و اهالی قدرشناس روستای اهلم برگزار شد.
پیکر مطهر این آزاده گرانقدر پس از اقامه نماز، در گلزار شهدای زادگاهش و در کنار مزار مطهر تنها شهید جاویدالاثر روستا، شهید «صفازاده» به خاک سپرده شد.