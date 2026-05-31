به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سعید شیروانی‌دوست، در حاشیه بازدید از عملیات برداشت محصول کاملینا از مزارع شهرستان فسا گفت: این گیاه به دلیل نیاز آبی بسیار کم و سازگاری با اقلیم منطقه و از آنجایی که محصولی کم‌آب بر با بازدهی اقتصادی بالا است به یکی از گزینه‌های اصلی برای تنوع‌بخشی به محصولات کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان تبدیل شده است.

او با اشاره به اتمام فصل برداشت این دانه روغنی بیان کرد: عملیات برداشت محصول کاملینا در سطح ۱۵۰ هکتار از اراضی دیم شهرستان فسا که از نیمه اردیبهشت‌ماه آغاز شده بود، در اوایل خردادماه به پایان رسید.

شیروانی‌دوست افزود: این محصول پس از جمع‌آوری، با نرخ هر کیلوگرم ۹۰ هزار تومان روانه بازار‌های مصرف شده است.

مدیر جهاد کشاورزی فسا با تأکید بر سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در توسعه کشت محصولات استراتژیک و کم‌آب‌بر، ادامه داد: در سال زراعی جاری، کشت کاملینا به دلیل مقاومت بالا در برابر شرایط اقلیمی سخت، مورد استقبال کشاورزان منطقه قرار گرفت و خوشبختانه نتایج حاصل از برداشت آن در مزارع فسا رضایت‌بخش بوده است.

او در تشریح ویژگی‌های این محصول بیان کرد: کاملینا نه‌تنها در بخش مصارف خوراکی و صنعتی دارای ارزش افزوده بالایی است بلکه نقش مؤثری در بهبود ساختمان خاک و ارتقای پایداری فعالیت‌های کشاورزی ایفا می‌کند.

شیروانی‌دوست اضافه کرد: استمرار در تولید این دانه روغنی می‌تواند ضمن تنوع‌بخشی به سبد محصولات زراعی شهرستان، معیشت کشاورزان را نیز بهبود بخشد.

مدیر جهاد کشاورزی فسا در پایان گفت: با توجه به نتایج مثبت عملکرد این محصول در سال جاری، پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی آینده سطح زیر کشت کاملینا در شهرستان فسا افزایش یابد و این گیاه به عنوان یکی از پایه‌های اصلی کشت‌های دیم در منطقه تثبیت شود.