دستورالعمل بازسازی و نوسازی مراکز زیرساختی صنعتی آسیبدیده از جنگ را کمیته دائمی پدافند غیرعامل ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از پایگاه خبری پایداری ملی، به استناد تبصره ۱ قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور (مصوب مجلس شورای اسلامی) و در اجرای بند ۵ از وظایف عملیاتی ماده ۷ اساسنامه این سازمان، پیشنهاد سازمان تحت عنوان «دستورالعمل بازسازی و نوسازی مراکز زیرساختی صنعتی آسیبدیده از جنگ» را کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور ابلاغ کرد.
در مقدمه این ابلاغیه آمده است: با توجه به تغییر رویکرد دشمن آمریکایی-صهیونیستی در حمله به مراکز زیرساختی صنعتی واقع در زنجیره تولید کالا و خدمات اساسی و راهبردی در حوزههای مختلف -با هدف ایجاد فشار مضاعف بر دولت و مردم از طریق انتخاب گلوگاههای اصلی و کلیدی به عنوان هدف- ضرورت دارد رویکردها و اولویتهای مصونسازی در بازسازی و نوسازی مراکز آسیبدیده به گونهای اجرا شود که این مراکز بتوانند هرچه سریعتر و بر اساس برنامه زمانی منظم، به مدار اولیه فعالیت خود بازگردند.
در این راستا و با توجه به شرایط کنونی حاکم بر کشور مبنی بر ضرورت پایداری و تداوم خدمات به آحاد جامعه و جلوگیری از رکود ناشی از توقف تولید در مراکز و صنایع زیرساختی آسیبدیده، سیاستهای پدافند غیرعامل برای چگونگی بازسازی و نوسازی این مراکز و صنایع در قالب «دستورالعمل بازسازی و نوسازی مراکز زیرساختی صنعتی آسیب دیده ناشی از جنگ» برای پیادهسازی و اجرا در تمامی دستگاههای اجرایی متولیِ راهبری مراکز زیرساختی کشور ابلاغ میگردد.
این دستورالعمل با ایجاد وضعیتی منسجم و یکپارچه، ظرفیتهای لازم را در چرخه تابآوری و بازیابی فراهم کرده و ضمن تضمین پایداری ارائه خدمات، از گسترش خسارت و پیامدهای ناشی از توقف فعالیت جلوگیری میکند.
هدف از این دستورالعمل، تعیین الگو و چارچوبی یکپارچه و مدون برای اجرای اقدامات بازسازی و نوسازی در مراکز زیرساختی و صنعتی کشور است.
این دستورالعمل، کلیه مراکز زیرساختی و صنایع آسیبدیده ناشی از جنگ در دستگاههای اجرایی، بخش غیردولتی و خصوصی (مشمول ماده واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور) و همچنین بخش اقتصادی نیروهای مسلح را شامل میشود.