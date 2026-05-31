به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۵۱ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا، بنیامین آشفته در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر یونگ کیانگ هوانگ از چین را شکست داد. وی در مرحله بعد نیز انارتولگا بکبا را با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. آشفته در این مرحله با نتیجه ۱۶ بر ۵ اسکندر خدای‌بردی‌اف از ترکمنستان را شکست داد و به دورنهایی رسید. آشفته در دیدار نهایی با نتیجه ۵ بر ۱ ماسایونه اوشیمادو از ژاپن را شکست داد و صاحب نشان طلا شد.

امروز همچنین، مهدی دمیرچلی در وزن ۴۸ کیلوگرم نشان طلا گرفت و امیرعلی راغب در وزن ۴۸ کیلوگرم صاحب نشان نقره شد.