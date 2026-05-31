رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا، فلسطین را کانون بحران‌های جهانی دانست و بر تشکیل جبهه‌ای جهانی برای توقف جنگ تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید مجید امامی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جشنواره «خیزش مردمی» در شهر ناپل ایتالیا حضور یافت و در یکی از نشست‌های اصلی این رویداد سخنرانی کرد.

این جشنواره در فضای فرهنگی در مرکز تاریخی شهر ناپل برگزار شد و با شعار «مشارکت کن» میزبان مجموعه‌ای از نشست‌ها، برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی با محوریت مخالفت با جنگ، همبستگی بین‌المللی و نقد سیاست‌های نظامی‌گرایانه بود.

محورهای اصلی این جشنواره عبارت بودند از: مخالفت با جنگ (به ‌ویژه با تمرکز بر جنگ غزه)، همبستگی بین‌المللی، نقد سیاست‌های نظامی‌گرایانه و امنیتی، بررسی جنبش‌های اجتماعی و کارگری و تقویت شبکه‌های مدنی و فرهنگی.

در برنامه‌های مختلف این جشنواره نهاد و افرادی همچون جرالدینا کولوتی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، فرانچسکو دال‌آگلیو – پژوهشگر و تحلیلگر ژئوپلیتیک، مرکز فرهنگی حنظله علی، رصدخانه مقابله با نظامی ‌کردن مدارس، معلمان حامی غزه و انجمن ایتالیا–کوبا (ناپل) و دیگر گروه‌ها شرکت داشتند.

در نشست من هم در کنار فلسطین هستم، شخصیت‌هایی همچون لوئیجی دی ماجیستریس – شهردار سابق ناپل و دادستان ضد مافیا، لوکا سالتالاماکیا، وکیل حقوق بشر و محیط زیست، ساندرو فوچیتو، رئیس منطقه ۶ شهرداری ناپل، جیان‌پیرو لورنزانو، ادواردو سورجه،داویده دیوگوآردی داویده سکونه، حزب سبزها، النا کوچیا، حزب بازآفرینی کمونیست، چیرو کرسنتینی، مدیر نشریه Il Desk، روزاریو مارا، میکله سالومونه و دیگر فعالان حضور یافتند.

در این جشنواره، راهپیمایی تحت عنوان «زندگی برای غزه» در میدان دانته ناپل برگزار شد و رایزن فرهنگی کشورمان در سخنرانی خود با عنوان «از تهران تا ناپل؛ در برابر ماشین جنگ» به تبیین دیدگاه جمهوری اسلامی ایران درباره جنگ، مقاومت و مسئله فلسطین پرداخت.

وی در آغاز سخنان خود، ضمن اشاره به پیشینه تاریخی ناپل در مبارزات ضد فاشیستی و کارگری، این شهر را نماد مقاومت مدنی در اروپا توصیف و بر ضرورت پیوند جنبش‌های اجتماعی در برابر جنگ تأکید کرد.

در بخش اصلی سخنرانی، وی پرسش محوری جشنواره یعنی «چگونه جنگ جهانی سوم را متوقف کنیم؟» را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد که پاسخ به این پرسش در شناخت ریشه‌های جنگ و نقش کانونی فلسطین در نظم کنونی جهان نهفته است.

امامی تصریح کرد: آنچه در غزه رخ می‌دهد صرفاً یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه تجلی بحران ساختاری در نظام بین‌الملل و نمونه‌ای از تقابل عدالت و بی‌عدالتی در مقیاس جهانی است.

رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حمایت از ملت‌های تحت ستم را بخشی از اصول بنیادین سیاست خارجی کشور دانست.

وی با اشاره به اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد که ایران خود را متعهد به حمایت از مبارزات حق‌طلبانه ملت‌های تحت ستم در برابر سلطه‌گری می‌داند.

امامی همچنین با اشاره به اصل ۱۵۲، سیاست خارجی ایران را مبتنی بر نفی سلطه‌ جویی و سلطه ‌پذیری توصیف کرد و افزود که حمایت از فلسطین نه یک تاکتیک سیاسی، بلکه یک تعهد حقوقی و ایدئولوژیک در چارچوب قانون اساسی است.

وی با اشاره به تحولات پس از انقلاب ۱۹۷۹، گفت که تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران و واگذاری آن به نمایندگان سازمان آزادی‌بخش فلسطین، بیانگر موضع اصولی ایران در عدم به رسمیت شناختن اشغالگری است.

امامی در ادامه سخنان خود بر ضرورت راه‌حل مبتنی بر همه‌پرسی و حق تعیین سرنوشت برای همه ساکنان تاریخی فلسطین (اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی) تأکید کرد.

رایزن فرهنگی ایران با اشاره به نظرسنجی‌های منتشر شده در اروپا و ایتالیا، گفت: بخش قابل توجهی از افکار عمومی این کشورها با سیاست‌های نظامی‌گرایانه در خاورمیانه مخالفت دارند و بر ضرورت جلوگیری از گسترش جنگ تأکید می‌کنند.