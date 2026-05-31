پخش زنده
امروز: -
در دیدار سفیر جدید ایران در رومانی با رئیس اتاق ایران بر ضرورت تقویت تعاملات میان اتاقهای بازرگانی دو کشور، توسعه تبادل هیئتهای تجاری و تسهیل ارتباطات میان بخشهای خصوصی ایران و رومانی تأکید شد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سید محسن عمادی، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در رومانی امروز(۱۰ خرداد) با حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران دیدار و گفتوگو کرد و در این دیدار، راهکارهای توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری و صنعتی میان دو کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران در این دیدار با اشاره به سابقه همکاریهای صنعتی ایران و رومانی، اظهار داشت: پایه و اساس شکلگیری صنعت تراکتورسازی تبریز بر همکاریهای مشترک با رومانی استوار بوده و امروز نیز بهترین قطعات تراکتور در کشور در این مجموعه تولید میشود.
وی تأمین قطعات و توسعه همکاریهای صنعتی در این حوزه را از زمینههای مهم همکاری میان دو کشور برشمرد و افزود: اعزام و پذیرش متقابل هیئتهای تجاری و اقتصادی میتواند نقش مؤثری در گسترش روابط بخش خصوصی ایران و رومانی ایفا کند.
رئیس اتاق ایران با اشاره به ظرفیتهای صنعتی کشورمان، گفت: ایران در حوزههای پلیمر و پلاستیک، ماشینسازی و صنعت ساختمان دارای مزیتهای نسبی قابل توجهی است و این ظرفیتها میتواند مبنای همکاریهای گسترده با رومانی قرار گیرد.
حسنزاده با اشاره به مزیتهای صادراتی و رقابتی اقتصاد ایران اظهار داشت: ایران در بسیاری از حوزههای صنعتی و فناورانه دارای ظرفیت همکاری با رومانی است. هزینههای تولید در ایران به دلیل مزیتهای موجود در حوزه انرژی، آب و زیرساختها بسیار رقابتی بوده و این موضوع میتواند زمینهساز توسعه همکاریهای صنعتی و سرمایهگذاری مشترک باشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین بر اهمیت تبادل هیئتهای تخصصی و توسعه ارتباطات مستقیم میان فعالان اقتصادی دو کشور تأکید کرد.
سید محسن عمادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در رومانی نیز، تقویت ارتباطات میان اتاقهای بازرگانی دو کشور را از اولویتهای مأموریت خود عنوان کرد و بر حمایت از توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری میان فعالان بخش خصوصی تأکید کرد.
در ادامه این نشست، سید حامد عسگری، معاون بینالملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با بیان اینکه رومانی همچنان یکی از شرکای مهم ایران در اروپاست و روابط ایران و رومانی دارای سابقهای بیش از ۱۲۲ سال است، به موقعیت راهبردی رومانی اشاره کرد و گفت: رومانی میتواند به عنوان یک کانون(هاب) لجستیکی برای صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای اروپایی مورد توجه قرار گیرد.
معاون بینالملل اتاق ایران همچنین به پیشینه همکاریهای صنعتی دو کشور اشاره کرد و افزود: همکاریهای صنعتی و ماشینسازی ایران و رومانی سابقهای طولانی دارد و کیفیت مطلوب کالاهای ایرانی همچنان در ذهن مصرفکنندگان رومانیایی باقی مانده است.
عسگری از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان یکی از حوزههای دارای ظرفیت برای همکاریهای مشترک میان دو کشور نام برد و در ادامه پیشنهاد برگزاری وبیناری مشترک میان رؤسای اتاقهای بازرگانی ایران و رومانی را مطرح کرد.
سما فرخندهنژاد، مدیر اداره اروپا در معاونت بینالملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به ظرفیتهای موجود برای گسترش همکاریها، احیای کمیته مشترک تجاری ایران و رومانی را که از سال ۱۳۹۸ تشکیل شده است، ضروری دانست و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت بازرگانان و فعالان اقتصادی ایرانی مقیم رومانی میتواند نقش مهمی در فعالسازی مجدد این سازوکار ایفا کند.
وی همچنین بر پیگیری اجرای تفاهمنامه همکاری میان اتاق ایران و اتاق بازرگانی پروهوا که در سال ۱۴۰۲ به امضا رسیده است، تأکید کرد.