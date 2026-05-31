استاندار ایلام در نشست کارگروه انرژی استان گفت: اگر هر کدام از ۲۶۰ هزار مشترک برق خانگی تنها یک لامب اضافه را خاموش کنند، نتیجه آن معادل احداث یک نیروگاه جدید خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست کارگروه انرژی استان بر ضرورت تغییر رویکرد‌های مدیریتی در مصرف انرژی تأکید کرد و از دستگاه‌های اجرایی خواست برنامه عملیاتی برای کاهش سالانه حداقل پنج درصدی مصرف ارائه دهند.

استاندار ایلام مصرف بهینه انرژی را یکی از موضوعات مهمی دانست که باید در ساختار اداری و میان مردم با عزم جدی عملیاتی و پیگیری شود.

کرمی عنوان کرد: گرچه قیمت تمام‌شده انرژی در ایران در مقایسه با بسیاری از کشور‌ها پایین است، اما این موضوع نباید موجب بی‌توجهی به بهینه‌سازی مصرف شود.

به گفته این مسئول، فرهنگ‌سازی، آموزش و در کنار آن برخورد‌های نظارتی، سه رکن اصلی مدیریت مصرف هستند.

استاندار ایلام با اشاره به وجود ۲۶۰ هزار مشترک برق خانگی در استان تصریح کرد: اگر هر کدام از این مشترکان تنها یک لامب اضافه را خاموش کنند، نتیجه آن معادل احداث یک نیروگاه جدید خواهد بود.

کرمی کاهش یک درجه‌ای دمای کولر‌ها را اقدامی مؤثر و کم‌هزینه خواند و گفت: در کشور، افزایش یک درجه دما، مصرف برق را ۱۸۰۰ مگاوات بالا می‌برد که این عدد در استان نیز قابل توجه است.

در این نشست بر ضرورت هوشمندسازی تجهیزات، نصب سیستم‌های هشداردهنده و پایش مستمر مصرف در ادارات و منازل با هدف مدیریت مصرف انرژی تأکید شد.