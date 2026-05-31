به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پرویز سروری با اشاره به شرایط ویژه کشور و فشار‌های ناشی از وضعیت جنگ افزود : در کنار پروژه‌های مختلفی که با هدف کاهش مصرف انرژی و مدیریت ناترازی انجام شده از جمله توسعه اتوبوس‌های برقی و پیگیری ورود واگن‌های مترو مهم‌ترین مسئله در مقطع اخیر، «تاب‌آوری شهری» در شرایط سخت و تداوم خدمت‌رسانی بوده است.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت آسیب‌ها و بازسازی گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۵۰ هزار واحد آسیب‌دیده وجود داشته و بیش از ۴۰ هزار نفر در فرآیند آماده‌سازی و واگذاری خدمات و حمایت‌ها به مردم قرار گرفته‌اند که این موضوع فشار قابل توجهی را از دوش دولت کاهش داده است.

سروری همچنین به اقدامات شهرداری در زمینه «آراستگی، آمادگی و حفظ چهره شهری تهران» اشاره کرد و گفت: تلاش شده پایتخت به‌گونه‌ای مدیریت شود که به عنوان شهری جنگ‌زده شناخته نشود و به گفته او «تهران امروز به اعتراف بسیاری، نماد پایداری و زیبایی و یک شهر غیرجنگ‌زده» جلوه کند.