نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه تهران در دوره جنگ، بیشترین میزان خدمترسانی در آن انجام شده است، گفت: این سطح از فعالیتها باعث شده دولت احساس کند شهرداری بخش قابل توجهی از بار خدمات عمومی را از دوش دولت برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پرویز سروری با اشاره به شرایط ویژه کشور و فشارهای ناشی از وضعیت جنگ افزود : در کنار پروژههای مختلفی که با هدف کاهش مصرف انرژی و مدیریت ناترازی انجام شده از جمله توسعه اتوبوسهای برقی و پیگیری ورود واگنهای مترو مهمترین مسئله در مقطع اخیر، «تابآوری شهری» در شرایط سخت و تداوم خدمترسانی بوده است.
نایبرئیس شورای شهر تهران با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت آسیبها و بازسازی گفت: برآوردها نشان میدهد حدود ۵۰ هزار واحد آسیبدیده وجود داشته و بیش از ۴۰ هزار نفر در فرآیند آمادهسازی و واگذاری خدمات و حمایتها به مردم قرار گرفتهاند که این موضوع فشار قابل توجهی را از دوش دولت کاهش داده است.
سروری همچنین به اقدامات شهرداری در زمینه «آراستگی، آمادگی و حفظ چهره شهری تهران» اشاره کرد و گفت: تلاش شده پایتخت بهگونهای مدیریت شود که به عنوان شهری جنگزده شناخته نشود و به گفته او «تهران امروز به اعتراف بسیاری، نماد پایداری و زیبایی و یک شهر غیرجنگزده» جلوه کند.