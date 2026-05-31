مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با تشریح اولویت‌های ۱۴۰۵، از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ۵۷۴ کیلومتر خط لوله جدید و ۱۲ واحد تأسیسات تقویت فشار گاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، بهنام میرزایی در نشست پیگیری طرح های این شرکت که با حضور سعید توکلی، مدیرعامل شرکت گاز ایران برگزار شد، گفت: مجموعه‌ای از طرح‌های مهم در حوزه انتقال، تقویت فشار و ذخیره‌سازی گاز طبیعی در ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: پارسال ۷۷۴ کیلومتر خط لوله انتقال گاز، ۴ واحد تأسیسات تقویت فشار گاز (TC) وقطعه ۲ طرح توسعه سراجه (بالادستی) با ظرفیت سالانه یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب وارد مدار بهره‌برداری شدند. همچنین سه واحد در تأسیسات شهید قربانی مطلق/دهشیر ۸ و یک واحد در تأسیسات شهید اخلاقی/برازجان ۶ به بهره‌برداری رسید. فاز ۲ طرح توسعه سراجه (بالادستی) با ظرفیت یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب نیز از مهم‌ترین پروژه‌های تکمیل‌شده این دوره به شمار می‌آید.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به هدف‌گذاری در ۱۴۰۵، تصریح کرد: ۵۷۴ کیلومتر خط لوله انتقال گاز، در اولویت بهره‌برداری قرار دارد. در بخش تأسیسات تقویت فشار، بهره‌برداری از ۱۲ واحد TC در دستور کار قرار گرفته است و در حوزه ذخیره‌سازی، فاز ۲ طرح توسعه سراجه (پایین‌دستی) با ظرفیت یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب در سال از پروژه‌های اولویت‌دار به شمار می‌آید که اهمیت ویژه‌ای دارد.

میرزایی ادامه داد: تکمیل قطعه ۱ و احداث قطعه ۲ پالایشگاه ایلام در بخش پالایشی و تصفیه‌خانه سد گلال در شمار طرحهای هدف‌گذاری‌شده برای ۱۴۰۵ قرار دارند. در بخش طرحهای زیربنایی و ساختمانی نیز طرح‌های مراکز بهره‌برداری ایرانشهر، بیرجند، سنندج، تقاطع غیرهم‌سطح بیدبلند و کمپ خنج در اولویت هستند.