استاندار گیلان گفت: تقویت خطوط کشتیرانی، حمل و نقل ریلی، زمینی و هوایی، ضمن تأمین نیازهای استان، مبادلات تجاری با همسایگان خارجی را تقویت می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس امروز در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد، با اشاره به مشکلات موجود در فرآیندهای تجاری، گفت: در برخی موارد، قوانین اصلاح شده اما سامانههای اجرایی متناسب با آن، بهروزرسانی نشدهاند و همین موضوع موجب بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی میشود.
وی با بیان اینکه برخی کالاها طبق مقررات، امکان ورود بدون انتقال ارز را دارند و نیازی به ثبت سفارش ندارند، افزود: زمانی که این تغییرات در سامانهها اعمال نمیشود، فعالان اقتصادی با موانع اداری مواجه شده و فرآیند ترخیص کالا و یا صدور برگ سبز گمرکی با تأخیر انجام میشود.
استاندار گیلان گفت: مصوبه دولت برای تسریع در واردات و ترخیص کالاها در دریای خزر با هدف تسریع در روند مبادلات تجاری، از سوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور پیگیری می شود.
همافزایی تجاری گیلان با جمهوری باشقیرستان
استاندار گیلان یکی دیگر از محورهای مطرح شده در این نشست را توسعه همکاریهای اقتصادی با جمهوریهای زیر نظر فدراسیون روسیه عنوان کرد و گفت: گیلان به دنبال گسترش روابط تجاری مستقیم با جمهوری باشقیرستان و دیگر مناطق همجوار رودخانه ولگا است تا بتواند بخشی از نیازهای استان و کشور را از این مسیر تأمین کند.
هادی حقشناس با اشاره به نیاز استان به نهادههای دامی و چوب، افزود: تأمین دان مورد نیاز مرغداریها و واردات چوب از جمله موضوعاتی است که میتواند از طریق توسعه روابط تجاری با این مناطق پیگیری شود و تلاش می شود تا با تقویت خطوط کشتیرانی، حمل و نقل ریلی، زمینی و هوایی، زمینه توسعه صادرات و واردات را بیش از پیش فراهم کنیم.
وی با اشاره به اهتمام دولت در رفع دغدغه واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات بانکی، اضافه کرد: در گذشته برای دریافت تسهیلات تا سقف 5 میلیارد تومان به ارائه گزارش حسابرسی ضروری نبود که این سقف اکنون به ۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
استاندار گیلان گفت: اکنون برخی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از جمله کارخانههای شالیکوبی برای دریافت تسهیلات بالاتر با مشکل تأمین هزینههای حسابرسی مواجه هستند که اداره کل امور اقتصاد و امور دارایی گیلان مکلف به پیگیری این موضوع شده است.
هادی حقشناس افزود: مقرر شد از ظرفیت مؤسسات حسابرسی فعال در استان استفاده شود تا با نرخهای مناسبتر و در مدت زمان کوتاهتری، خدمات مورد نیاز واحدهای تولیدی ارائه و مسیر دریافت تسهیلات برای بنگاههای اقتصادی هموارتر شود.
در این نشست، برخی از واردکنندگان، فعالان اقتصادی و مدیران دستگاههای اجرایی گیلان نیز دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادات خود را در حوزه تجارت، تولید، واردات کالا، فرآیندهای گمرکی و دریافت تسهیلات بانکی بیان کردند و راهکارهای لازم برای رفع موانع موجود بررسی شد.