رئیس مرکز سیمافیلم با تشریح سیاستهای تولید مجموعههای نمایشی اعلام کرد روند سریالسازی مناسبتی تثبیت شده و در کنار گسترش تولید در استانها، تولید آثار طنز، ملودرام اجتماعی و پروژههای «الف ویژه» نیز در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس مرکز سیمافیلم با اشاره به جزئیات موج تازه تولیدات نمایشی و سیاستهای این مرکز گفت: در سالهای اخیر سریالسازی تلویزیونی به یکی از ابزارهای اصلی روایت فرهنگی و ارتباط با مخاطب تبدیل شده و سیما فیلم تلاش کرده با برنامهریزی هدفمند، تنوع موضوعی و توجه به نیاز مخاطبان، روند تولید و پخش مجموعهها را ساماندهی کند.
مهدی نقویان با مرور اقدامات سیمافیلم در سال ۱۴۰۴ افزود: این سال با مجموعه پرمخاطب «پایتخت ۷» آغاز شد؛ سالی که به دلیل تقارن نوروز و ماه رمضان، جدول پخش شرایط پیچیدهتری داشت.
او افزود: با آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در خرداد، جدول پخشی دچار اختلال شد و پخش برخی سریالها متوقف و سپس با توجه به اولویتهای خبری و فضای جامعه به آنتن بازگشت.
نقویان با اشاره به سیاست ویژه تولید سریالهای مناسبتی گفت: در همه مناسبتهای مهم از جمله هفته دفاع مقدس، هفته پلیس و دهه فجر، سریال روی آنتن رفت و این روند بهعنوان یک ریلگذاری منطقی دنبال شد.
او سال ۱۴۰۴ را «سال تثبیت سریالسازی در دوره تحول» دانست و ابراز امیدواری کرد سال ۱۴۰۵ سال ارتقای کیفی و بهرهوری کامل تولیدات باشد.
وی درباره سریال تاریخی اسلامی «مهمانکشی» نیز توضیح داد: این اثر با وجود اینکه «الف ویژه» نبود، با بودجه و زمان معمول سریالهای الف و در کمتر از یک سال تولید شد.
رئیس مرکز سیمافیلم از تداوم این تجربه خبر داد و گفت: سریال «نگین ارباب» به تهیهکنندگی سیدحامد حسینی و کارگردانی محمدحسین لطیفی در حال تولید است و به وقایع پس از عاشورا و دوران امامت حضرت سجاد (ع) میپردازد.
نقویان همچنین از تقویت تولید در حوزه سرگرمی و طنز خبر داد و گفت: در سالهای اخیر خلأ این گونه نمایشی احساس میشد و همکاری با هنرمندان طنز گسترش خواهد یافت.
او به سریال «اسباب زحمت» به کارگردانی سعید آقاخانی اشاره کرد که پخش قسمتهای ابتدایی آن در رمضان آغاز شد، اما ادامه پخش به زمان دیگری موکول شد.
به گفته رئیس سیمافیلم، از این پس تولیدات هدفمند در حوزه کمدی و ملودرامهای اجتماعی افزایش خواهد یافت.
رئیس مرکز سیمافیلم یکی از محورهای دوره تحول را توجه به استانها و روایتهای بومی دانست و گفت: حجم تولیدات استانی افزایش یافته است؛ بهگونهای که حدود یکچهارم تولیدات در استانها انجام میشود.
او از جمله به سریال رمضانی «ساهره» (با قصهای مرتبط با فارس و بخشهایی در مازندران) اشاره کرد و افزود: «میراث من» در قم در مرحله پیشتولید قرار دارد، «آسباد» در سیستان و بلوچستان در حال پستولید است و آثاری مانند «روزی روزگاری آبادی» در کرمان تولید و پخش شدهاند.
همچنین از پروژههایی، چون «سرباز کوچک امام»، «سبزواران»، «ماهعسل» و «من دزد نیستم» بهعنوان دیگر تولیدات استانی یاد کرد.
نقویان درباره دو پروژه در حال تولید نیز گفت: سریال «شیرعلیمردانخان» به یک قهرمان ملی قوم لر میپردازد و «سرباز کوچک امام» نیز اثری تاریخی الف فاخر درباره زندگی و اسارت مهدی طحانیان است که به تهیهکنندگی سعید سعدی و کارگردانی علی غفاری تولید میشود.
رئیس مرکز سیمافیلم در بخش دیگری از این گفتوگو، از روند تولید پروژههای «الف ویژه» سازمان خبر داد و گفت: در آغاز دوره تحول، «سلمان فارسی» در حال تولید بود و «موسی کلیمالله» نیز کلید خورد و سریال آن در مرحله تولید قرار دارد. به گفته او، «چمران» (جلیل سامان) در پیشتولید است، «پوریای ولی» (مسعود جعفری جوزانی) در مرحله ارزیابی برای ورود به پیشتولید قرار دارد و «رئیسعلی دلواری» (رضا میرکریمی) نیز در اواسط پیشتولید است.
نقویان همچنین اعلام کرد طبق برنامهریزیها، تلاش گروه تولید این است که «سلمان فارسی» از اواسط سال ۱۴۰۵ روی آنتن برود و پخش آن به صورت هفتگی باشد.
او افزود : تجربه مدیریت تولید در شرایط بحران نیز باعث شد سازوکاری برای آغاز سریع تولید آثار متناسب با وضعیتهای ویژه شکل بگیرد که حاصل آن مجموعه اپیزودیک «سرو، سپید، سرخ» با مشارکت مرکز رسانهای اوج بوده است.
در پایان، رئیس مرکز سیمافیلم با اشاره به برنامهریزی جدول پخش گفت: جدول پخش تا پایان تابستان ۱۴۰۶ بسته شده و سریالهای مناسبتی مشخصاند، هرچند رخدادهای سال گذشته باعث توقف یا جابهجایی برخی سریالها شد و امید میرود نظم پخش در ادامه پایدارتر باشد.