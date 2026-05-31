وی افزود: هر مرکز مشاوره به‌طور معمول هر دو برنامه آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده را اجرا می‌کند و این دوره‌ها متناسب با نیاز مخاطبان و شرایط منطقه طراحی و برگزار می‌شود.

مدیرکل دفتر مشاوره و امور روان‌شناختی بهزیستی با تشریح محتوای آموزش‌های پیش از ازدواج گفت: این دوره‌ها شامل حداقل ۴ تا ۱۶ ساعت آموزش بوده و موضوعاتی مانند شناخت خود، ملاک‌های صحیح انتخاب همسر، تفاوت‌های زن و مرد، مهارت‌های ارتباطی و مدیریت تعارض را در بر می‌گیرد.

غفاری هدف از اجرای این آموزش‌ها را ارتقای آگاهی جوانان برای انتخاب آگاهانه، تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: این آموزش‌ها نقش مهمی در کاهش طلاق‌های زودهنگام و افزایش ثبات خانواده دارند.

وی با اشاره به چالش‌های اجرای این طرح‌ها گفت: پایین بودن آگاهی عمومی، مشارکت کم برخی گروه‌ها به‌ویژه مردان، دشواری در جذب مخاطب و محدودیت منابع مالی از مهم‌ترین موانع گسترش این آموزش‌هاست.

به گفته وی، توسعه آموزش‌های مجازی، بومی‌سازی محتوا، افزایش حمایت‌های مالی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها از جمله راهکارهای ارتقای اثربخشی این برنامه‌هاست.

غفاری همچنین بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش، وزارت علوم و رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: آموزش مهارت‌های زندگی باید از سنین پایین و به‌صورت پیوسته در نظام آموزشی کشور گسترش یابد.

وی افزود: ایجاد فضای امن و غیرقضاوتی برای آموزش و گفت‌وگو با جوانان و استفاده از روش‌های آموزشی جذاب می‌تواند مشارکت در این دوره‌ها را افزایش دهد.