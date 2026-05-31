بهرهمندی بیش از ۱۵۰ هزار نفر از آموزشهای پیش از ازدواج و خانواده بهزیستی
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: در سال گذشته بیش از ۱۵۰ هزار نفر از آموزشهای پیش از ازدواج و مهارتهای زندگی و خانواده در مراکز تحت نظارت این سازمان در سراسر کشور بهرهمند شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ابراهیم غفاری، مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اجرای این برنامهها در ۱۵۵۲ مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی، گفت: سال گذشته ۱۵۷ هزار و ۵۸۵ نفر در قالب ۶ هزار و ۲۲۱ دوره آموزشی از آموزشهای پیش از ازدواج و ۲۱۵ هزار و ۶۷۰ نفر در قالب ۷ هزار و ۱۳۵ دوره آموزشی از آموزشهای زندگی و خانواده استفاده کردهاند.
وی افزود: هر مرکز مشاوره بهطور معمول هر دو برنامه آموزش پیش از ازدواج و آموزش زندگی خانواده را اجرا میکند و این دورهها متناسب با نیاز مخاطبان و شرایط منطقه طراحی و برگزار میشود.
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی با تشریح محتوای آموزشهای پیش از ازدواج گفت: این دورهها شامل حداقل ۴ تا ۱۶ ساعت آموزش بوده و موضوعاتی مانند شناخت خود، ملاکهای صحیح انتخاب همسر، تفاوتهای زن و مرد، مهارتهای ارتباطی و مدیریت تعارض را در بر میگیرد.
غفاری هدف از اجرای این آموزشها را ارتقای آگاهی جوانان برای انتخاب آگاهانه، تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی عنوان کرد و افزود: این آموزشها نقش مهمی در کاهش طلاقهای زودهنگام و افزایش ثبات خانواده دارند.
وی با اشاره به چالشهای اجرای این طرحها گفت: پایین بودن آگاهی عمومی، مشارکت کم برخی گروهها بهویژه مردان، دشواری در جذب مخاطب و محدودیت منابع مالی از مهمترین موانع گسترش این آموزشهاست.
به گفته وی، توسعه آموزشهای مجازی، بومیسازی محتوا، افزایش حمایتهای مالی و بهرهگیری از ظرفیت رسانهها از جمله راهکارهای ارتقای اثربخشی این برنامههاست.
غفاری همچنین بر ضرورت همکاری میان دستگاههای مختلف از جمله آموزش و پرورش، وزارت علوم و رسانهها تأکید کرد و گفت: آموزش مهارتهای زندگی باید از سنین پایین و بهصورت پیوسته در نظام آموزشی کشور گسترش یابد.
وی افزود: ایجاد فضای امن و غیرقضاوتی برای آموزش و گفتوگو با جوانان و استفاده از روشهای آموزشی جذاب میتواند مشارکت در این دورهها را افزایش دهد.