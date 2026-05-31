فرمانده انتظامی شهرستان فسا از دستگیری باند سه نفره سارقان کابل اتصال برق کامیونها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،لطفالله محمدی بیان کرد: در راستای طرح مقابله با سارقین و در پی وقوع سرقت کابل اتصال برق کامیون در یکی از محلات فسا، ماموران کلانتری ۱۲ معلم شناسایی عوامل سرقت را در دستور کار قرار دادند.
او ادامه داد: در بررسی فنی صحنههای وقوع جرم، ماموران موفق به شناسایی سارق شدند و وی را دستگیر کردند.
محمدی افزود: متهم به هشت فقره سرقت و فروش اقلام مسروقه اعتراف کرد و دو نفر مالخر نیز دستگیر شدند و مقادیری فلزِ مسِ بازیافت شده از کابلهای مسروقه کشف و یک واحد صنفی خرید و فروش ضایعات نیز پلمب شد.
فرمانده انتظامی شهرستان فسا در پایان گفت: متهمان پس از تکمیل تحقیقات پلیس روانه دادسرا شدند.