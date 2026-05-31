افشین صندوقدار با اشاره به جنگ تحمیلی سوم در عرصه ی هوش مصنوعی،بر ضرورت بومی‌سازی مدل‌های هوش مصنوعی، جلوگیری از مهاجرت نخبگان،ایجاد بانک ایده و راه‌اندازی سراهای استانی هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت:تسلط بر لایه‌های زیرین فناوری‌های هوش مصنوعی، بومی‌سازی مدل‌ها و تربیت نیروی انسانی متخصص از مهم‌ترین مأموریت‌های این مرکز است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛با حضور افشین صندوق‌دار رئیس مرکز راهبری پژوهش و پیشرفت هوش مصنوعی جهاد دانشگاهی کشور ،سرای هوش مصنوعی جهاد دانشگاهی لرستان در خرم آباد به بهره برداری رسید.سرمایه‌گذاری بر نیروهای جوان،دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را مهم‌ترین عامل توسعه ی زیست‌بوم هوش مصنوعی استان عنوان کرد و افزود: شکل‌گیری سرای هوش مصنوعی در لرستان می‌تواند به ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان جدید،افزایش اشتغال و جلوگیری از مهاجرت نخبگان کمک کند.امین سلاحورزیان رئیس جهاد دانشگاهی لرستان هم گفت:سرای هوش مصنوعی جهاد دانشگاهی لرستان با هدف حمایت از طرح‌های فناورانه و جذب نخبگان این حوزه در خرم‌آباد ایجاد شده است.