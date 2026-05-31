به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم مشترک کوهنوردی ایران و اقلیم کردستان عراق موفق به گشایش یک مسیر جدید بر روی رخ شرقی قله هلگورد بلندترین قله کشور عراق به ارتفاع ۳۶۰۷ متر شدند.

این مسیر که دهلیز دوستی نام‌گذاری شده، با هدف توسعه فعالیت‌های فنی کوهستانی و تقویت همکاری‌های ورزشی و دوستانه میان کوهنوردان دو کشور ایران و عراق برای نخستین بار پیمایش و گشایش شد.

در این صعود، کوهنوردان ایرانی امیرحسین صفرزاده و میلاد ریاضیات در قالب یک تیم دو نفره و به نمایندگی از فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران، به همراه دو کوهنورد از اقلیم کردستان عراق ابراهیم محمد شهباز و دانیال نبی مظفر شرکت داشتند و توانستند این مسیر را گشایش و با موفقیت به پایان برسانند.

طول پیمایش این مسیر حدود ۳۵۰۰ متر بوده و نزدیک به ۱۱۰۰ متر ارتفاع‌گیری عمودی را شامل می‌شود.

بخش عمده مسیر ماهیت یخچالی داشته و شیب آن در قسمت‌های مختلف بین حدود ۵۰ تا ۷۵ درجه متغیر بوده است که صعود آن از نظر فنی و ایمنی، نیازمند دقت بالا و هماهنگی تیمی می‌باشد.

این دستاورد، گامی ارزشمند در ثبت فعالیت‌های فنی در منطقه و نمادی از همکاری و همدلی میان کوهنوردان ایران و اقلیم کردستان عراق به شمار می‌آید.