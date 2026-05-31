به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان در مراسم گرامیداشت سپهبد محمد پاکپور با اشاره به روند تقابل قدرت‌های استکباری با جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمنان از نخستین روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در پی براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نکرده‌اند.

سردار رضایی افزود: دشمنان در جنگ‌های تحمیلی با بهره‌گیری از حمایت رسانه‌های غربی تلاش کردند جمهوری اسلامی را تضعیف کنند، اما پس از ناکامی در عرصه نظامی، جنگ رسانه‌ای و شناختی را در دستور کار قرار دادند.

وی با اشاره به تحولات منطقه و برخی تحلیل‌ها پس از تغییرات سیاسی در سوریه گفت: تصور دشمن این بود که در شرایط جدید منطقه، ایران اسلامی دچار تضعیف خواهد شد، اما واقعیت‌های میدانی و روند تحولات نشان داد این برداشت نادرست بوده و جمهوری اسلامی ایران با اقتدار مسیر خود را ادامه می‌دهد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با گرامیداشت یاد فرماندهان شهید و مجاهدان عرصه امنیت تصریح کرد: امنیت و آرامش کنونی در مناطق مختلف کشور از جمله کردستان، شمال‌غرب و جنوب‌شرق، حاصل سال‌ها مجاهدت نیرو‌های مسلح و فرماندهانی است که در میدان‌های عملیاتی حضور مؤثر داشته‌اند.

وی تأکید کرد استمرار این امنیت نیازمند هوشیاری، همبستگی ملی و مقابله هوشمندانه با تهدید‌های نوین دشمنان است.