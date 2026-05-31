پخش زنده
امروز: -
مردم انقلابی ایلام در نود و یکمین شب حضور خود در خیابانها، بر ایستادگی در برابر زیادهخواهی دشمن صهیونی-آمریکایی و احقاق حقوق ایران در عرصه بینالملل تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم انقلابی و ولایتمدار ایلام در نود و یکمین شب حضور خود در خیابانها، برای ایستادگی در برابر زیادهخواهی دشمن صهیونی-آمریکایی و احقاق حقوق جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالملل تأکید کردند.
حاضران در این اجتماع باشکوه، اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا درباره تنگه هرمز را سخیف خواندند و اعلام کردند: تنگه هرمز خط قرمز مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و هیچ کس نمیتواند حق حاکمیت ایران بر این آبراهه حیاتی را نادیده بگیرد.
لزوم ایستادگی مردم و مسئولان در برابر تهدیدها و فشارهای دشمن متخاصم و همچنین ضرورت حفظ مقاومت در برابر خواستههای به ناحق دشمن، از دیگر مطالبات مردم در اجتماعات باشکوه شبانه ایلام بود.