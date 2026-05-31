رئیس مرکز ملی بازرسی و ارتقا سلامت و فوریت‌های اداری کشور در اصفهان: مردم نارضایتی از نحوه ارائه خدمات اداری را می‌توانند به سامانه فوریت‌های اداری ۱۲۸ گزارش دهند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز ملی بازرسی و ارتقا سلامت و فوریت‌های اداری کشور گفت: فواد یک سامانه ملی، داده محور و زمان‌مند است که با شماره ۱۲۸ و زیر نظر سازمان اداری و استخدامی کشور راه اندازی شده است.

کامل داوودی افزود: هدف اصلی این سامانه رسیدگی فوری و حداکثر ۳ ساعته به نارضایتی‌های مردم از نحوه ارائه خدمات اداری است.

وی گفت: فواد پاسخی به چالش‌های دیرینه نظام اداری مانند تاخیر، رفتار نامناسب کارکنان، نقص در اطلاع رسانی، اختلال در سامانه‌ها است.

رئیس مرکز ملی بازرسی و ارتقا سلامت و فوریت‌های اداری کشور افزود: شهروندان با تماس با شماره ۱۲۸ شکایت خود را در هفت حوزه مشخص ثبت می‌کنند و حداکثر ظرف سه ساعت رسیدگی و نتیجه از طریق پیامک به شهروند اعلام می‌شود.

کامل داوودی گفت: مردم می‌توانند نارضایتی خود از خدماتی که در سامانه‌های الکترونیک و بستر غیر حضوری ارائه می‌شود را به سامانه فوریت‌های اداری ۱۲۸ اعلام کنند.