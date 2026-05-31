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رئیس مرکز ملی بازرسی و ارتقا سلامت و فوریتهای اداری کشور در اصفهان: مردم نارضایتی از نحوه ارائه خدمات اداری را میتوانند به سامانه فوریتهای اداری ۱۲۸ گزارش دهند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز ملی بازرسی و ارتقا سلامت و فوریتهای اداری کشور گفت: فواد یک سامانه ملی، داده محور و زمانمند است که با شماره ۱۲۸ و زیر نظر سازمان اداری و استخدامی کشور راه اندازی شده است.
کامل داوودی افزود: هدف اصلی این سامانه رسیدگی فوری و حداکثر ۳ ساعته به نارضایتیهای مردم از نحوه ارائه خدمات اداری است.
وی گفت: فواد پاسخی به چالشهای دیرینه نظام اداری مانند تاخیر، رفتار نامناسب کارکنان، نقص در اطلاع رسانی، اختلال در سامانهها است.
رئیس مرکز ملی بازرسی و ارتقا سلامت و فوریتهای اداری کشور افزود: شهروندان با تماس با شماره ۱۲۸ شکایت خود را در هفت حوزه مشخص ثبت میکنند و حداکثر ظرف سه ساعت رسیدگی و نتیجه از طریق پیامک به شهروند اعلام میشود.
کامل داوودی گفت: مردم میتوانند نارضایتی خود از خدماتی که در سامانههای الکترونیک و بستر غیر حضوری ارائه میشود را به سامانه فوریتهای اداری ۱۲۸ اعلام کنند.