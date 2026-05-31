دهم خرداد، آخرین روز هفته اطلاع رسانی تیروئید است که اثر چشمگیری بر سلامت جسمی و روانی افراد به ویژه نوزادان دارد.

امروز، آخرین روز هفته اطلاع رسانی تیروئید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جوانه این هفته تقدیم میشه به مادرانی که برای کاهش جمعیت کشور در آینده نگران هستند.

۴ تا ۱۰ خرداد هفته اطلاع رسانی تیروئید نامگذاری شده است.

اختلالات تیروئید در سنین مختلف میتواند سلامت جسمی و روانی افراد را در تمامی سنین تحت تاثیر قرار دهد و در صورت بی توجهی پیامد‌های جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.

برنامه غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان یکی از موفق‌ترین اقدامات نظام سلامت در سطح پیشگیری اولیه می‌باشد.

