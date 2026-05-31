به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،فریبرز مردانی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت اموال موجود در مجتمع‌های مسکونی در برخی از مناطق شهر مرودشت، بررسی موضوع و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: مأموران کلانتری ۱۱ انقلاب مرودشت با اقدامات فنی دو نفر سارق و مالخر را شناسایی و با هماهنگی قضایی در عملیاتی در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت گفت: سارق دستگیر شده در بازجویی پلیسی به ۱۴ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه کاره و در حال ساخت اعتراف و مقادیری اموال مسروقه نیز کشف شد.

مردانی بیان کرد: هر دو متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت در پایان ضمن هشدار به صاحبان اماکن خصوصی از آنها درخواست کرد و گفت: برای مراقبت از اموال خود از نگهبان و تجهیزات بازدارنده از جمله دوربین مداربسته استفاده کنند و در صورت برخورد با موارد مشکوک مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.