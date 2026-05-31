در جلسه بررسی وضعیت جادههای اصلی و فرعی شهرستان دیواندره با حضور مدیرکل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کردستان، اعلام شد ۱۵ کیلومتر از محور اصلی سقز–دیواندره در سال جاری روکش آسفالت خواهد شد و ۸ پروژه راه روستایی نیز تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جلسه بررسی وضعیت و مشکلات جادههای اصلی و فرعی شهرستان دیواندره با حضور مدیرکل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کردستان و فرماندار این شهرستان برگزار شد.
ناصح محمدخانی، فرماندار شهرستان دیواندره در این جلسه با اشاره به برنامههای عمرانی حوزه راه اظهار کرد: در سال جاری ۱۵ کیلومتر از محور اصلی لاین برگشت سقز به دیواندره در محدوده روستای فتاحآباد تا شهر زرینه و همچنین از محدوده روستای ظفرآباد تا دولتخوشگله روکش آسفالت خواهد شد.
وی افزود: ۸ پروژه راههای روستایی که بهعنوان مطالبات و چالشهای چندین ساله شهرستان مطرح بوده است، با حضور مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کردستان تعیین تکلیف شد.
فرماندار دیواندره تأکید کرد: ساماندهی و بهسازی محورهای مواصلاتی، نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات و تسهیل دسترسی روستاها به مراکز شهری دارد و از اولویتهای مهم مدیریت شهرستان به شمار میرود.
در این نشست همچنین بر تسریع در اجرای پروژههای نیمهتمام، تأمین اعتبارات لازم و بهبود کیفیت زیرساختهای حملونقل جادهای در سطح شهرستان تأکید شد.
در پایان، مسئولان حاضر بر ضرورت تداوم همکاری دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات جادهای و ارتقای خدماترسانی در حوزه راههای اصلی و روستایی شهرستان دیواندره تأکید کردند.