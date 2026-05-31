به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۴۵ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا، مهدی دمیرچلی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۱ هالمیرادوف را شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر خودژیف از تاجیکستان را شکست داد و راهی دور نهایی شد. دمیرچلی در دیدار پایانی با نتیجه ۱۰ بر صفر محمد رحیم‌جان‌اف از ازبکستان را مغلوب کرد و صاحب گردن آویز طلا شد.

در وزن ۴۸ کیلوگرم امیرعلی راغب پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر مرت دوردیف از ترکمنستان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۳ آریان از هند را مغلوب کرد و راهی دیدار نهایی شد. وی در دور نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب فرخ محمودف از ازبکستان شد و به نشان نقره بسنده کرد.